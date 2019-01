AGC Biologics kündigt Veränderungen auf der Führungsebene an

Mark Womack tritt die Nachfolge von Robert Broeze, PhD, als Chief Business Officer bei AGC Biologics an.

Bob kam 2015 als Senior Vice President of Global Business Development zu CMC Biologics (jetzt AGC Biologics) und brachte mehr als 30 Jahre Branchenerfahrung mit. "Bob spielte eine wesentliche Rolle bei der Gestaltung und Leitung unseres erfolgreichen Geschäftsenwicklungsprogramms und war eine außergewöhnliche Führungskraft, die sich leidenschaftlich für unsere Mission einsetzte und sich unseren Leitprinzipien und Werten verpflichtet sah", so Gustavo Mahler, PhD, Chief Executive Officer. "Bobs Führungsfähigkeiten haben wesentlich dazu beigetragen, unsere Vision zu verwirklichen und bedeutendes Wachstum zu erzielen. Wir wünschen ihm alles Gute für seinen Ruhestand und schätzen seine Unterstützung in dieser Übergangsphase."

Mark ist seit Anfang 2018 in seiner Rolle als Senior Vice President of Integration Management and Business Excellence im Führungsteam von AGC tätig. Mark kann auf mehr als 25 Jahre Erfolg bei der Leitung von Business-Integrationen und der Transformation von Fortune-200-Kundenunternehmen zurückblicken, sowohl als COO mehrerer internationaler Management-Consulting-Unternehmen als auch im Rahmen seines eigenen Management- und Leadership-Consulting-Unternehmens. Zu seiner neuen Rolle meint Herr Womack Folgendes: "Ich fühle mich geehrt und bin begeistert, Bobs Nachfolge als Chief Business Officer anzutreten und globalen Pharmaunternehmen als ein weltweit führendes Vertragsentwicklungs- und Fertigungsunternehmen einen differenzierten Mehrwert zu bieten. AGC Biologics genießt bei seinen Kunden und Partnern ein hohes Ansehen und entwickelt sich zum führenden CDMO der Branche."

"Marks Kenntnisse und Führungsqualitäten werden es AGC Biologics ermöglichen, seine Geschäftsentwicklung und Infrastruktur weiter auszubauen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Mark in seiner neuen Rolle", so CEO Gustavo Mahler.

Informationen zu AGC Biologics

AGC Biologics ist ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und Herstellungsunternehmen, dessen unübertroffene Verpflichtung darin besteht, unseren Kunden und Partnern höchste Servicestandards zu bieten. AGC Biologics verfügt über ein umfangreiches Netzwerk an cGMP-Einrichtungen in den USA, Europa und Asien. Wir bieten neben einer fundierten Branchenkompetenz, innovativen Lösungen und Technologien maßgeschneiderte Dienstleistungen für die Scale-up- und cGMP-Herstellung proteinbasierter Therapeutika an; von der präklinischen bis zur kommerziellen Produktion, für Säugetiere und Mikroben gleichermaßen. Wir pflegen außergewöhnlich starke Partnerschaften mit unseren Kunden und wir verlieren niemals unser Ziel aus den Augen, eine pünktliche, zuverlässige und regulatorisch konforme Wirkstoffbereitstellung zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie unter www.workfusion.com.

