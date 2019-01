Alsergrund: Leban führt am 12.1. durch Votivkirche

Wien (OTS/RK) - Großes Interesse herrschte 2018 an Führungen durch die Votivkirche am Alsergrund. Deshalb veranstaltet der Verein „Rhythmus und Kultur“ auch in der Saison 2019 die informativen Rundgänge. Der nächste Termin: Am Samstag, 12. Jänner, beginnt um 11.00 Uhr beim Haupteingang des imposanten Gotteshauses (9., Rooseveltplatz 8) eine rund 1,5 Stunden andauernde Besichtigung mit der Volksbildnerin, Bezirkshistorikerin und Museumsleiterin Petra Leban. Vom „neogotischen Baldachin-Altar“ (Joseph Gasser) bis zur Renaissance-Tumba des Niklas von Salm und den Planungen von Architekt Heinrich von Ferstel erwarten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zahlreiche interessante Erklärungen. Pro Person ist ein Führungsbeitrag in der Höhe von 7 Euro zu entrichten. Zudem ist eine Anmeldung erforderlich: Telefon 0676/81 18 25 411. E-Mails an Petra Leban: bm1110 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Votivkirche:

www.votivkirche.at

Petra Leban (Bezirksmuseum 11):

www.bezirksmuseum.at

Kultur-Termine im 9. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/alsergrund/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk