„ORF III Kulturdienstag“: Claus Peymann, Charlotte Link und Emmy Werner in „erLesen“

Außerdem: „Erbe Österreich“-Tripel mit „Habsburg und der Dom“, „Königliche Dynastien – Die Habsburger“ und „Kärntens Burgen einst und jetzt“

Wien (OTS) - Am „ORF III Kulturdienstag“, dem 8. Jänner 2019, begrüßt Heinz Sichrovsky um 22.00 Uhr in seiner „erLesen“-Bücherwelt hochkarätige Gäste: Claus Peymann, Charlotte Link und Emmy Werner. Zuvor beleuchtet im Hauptabend „Erbe Österreich“ in einer ORF-III-Produktion von Manfred Corrine „Habsburg und der Dom – St. Stephan unter dem Doppeladler“ (20.15 Uhr).

Das Wiener Wahrzeichen war die perfekte Kulisse für große Auftritte der Herrscherfamilie. Über Jahrhunderte versuchten die Habsburger, den Dom zu kontrollieren und für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Von Rudolf dem Stifter, der den Grundstein für den Südturm legte, über die maximilianische Doppelhochzeit bis zu Kaiser Franz Josephs berühmtem Trauerkondukt lässt sich eine einheitliche Handschrift erkennen: St. Stephan, eigentlich gegründet als Kirche der Bürgerinnen und Bürger, sollte zur Bühne für das Gottesgnadentum der Habsburger werden. Mit dem berühmten Herrschergeschlecht befasst sich anschließend eine weitere Ausgabe „Erbe Österreich“ über „Königliche Dynastien“ (21.10 Uhr). Über Jahrhunderte hinweg waren die Habsburger an der Macht: Vom Stammvater Rudolf I., der 1218 geboren wurde, bis zum Rückzug des letzten Kaisers Karl I. ins Exil nach Madeira im Jahr 1918 vergingen nicht weniger als 700 Jahre. Mit dem erfolgreichen Modell der Ehe- und Familienplanung stellte der österreichische Zweig des Adelsgeschlechts nicht weniger als 18 Kaiser, vier Könige, eine Königin und fünf regierende Herzöge. Der Film begibt sich auf einen spannenden Streifzug durch die Geschichte der mächtigen Dynastie und beleuchtet ihr reiches Erbe.

In „erLesen“ begrüßt Heinz Sichrovsky um 22.00 Uhr Intendant und Theaterregisseur Claus Peymann, Autorin Charlotte Link und Schauspielerin und Regisseurin Emmy Werner. Claus Peymann ist der streitbarste, erfolgreichste, meistgeliebte und meistgehasste Theatermann Österreichs und Deutschlands. Mit Heinz Sichrovsky spricht er über Vergangenes, neue Projekte und die immer währende Liebe zum Theater. Emmy Werner zog es nach Jahren auf der Bühne hinter die Kulissen, wo sie ihr ganzes Potenzial entfalten konnte. Nun hat sie ein Buch verfasst, das von ihrem Leben und ihrer Leidenschaft für die Bühne berichtet. Charlotte Link ist eine der erfolgreichsten deutschen Schriftstellerinnen der Gegenwart. Das neue Buch der Bestsellerautorin „Die Suche“ führt in die Hochmoore Nordenglands auf der Jagd nach einem Mädchenmörder.

„Erbe Österreich“ geht danach ein weiteres Mal in die Historie zurück. Die Doku „Ritter, Schmiede, Edelfrauen – Kärntens Burgen einst und jetzt“ (23.05 Uhr) zeigt, wie im Mittealter prächtige Burgen gebaut wurden und wie sich diese Bautechniken auch in der heutigen Zeit anwenden lassen.

