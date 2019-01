18. „Schwechater Satirefestival"

Auftakt mit Stefanie Sargnagel am 8. Jänner

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen, Dienstag, 8. Jänner, wird um 20 Uhr die mittlerweile 18. Auflage des „Schwechater Satirefestivals" eröffnet, das bis Donnerstag, 21. Februar, im Theater Forum Schwechat mit insgesamt 27 Kleinkunstabenden aufwartet. Gestaltet wird der musikalisch von Reinhard Kralik umrahmte Eröffnungsabend von Stefanie Sargnagel. Zwei Tage später, am Donnerstag, 10. Jänner, ist Gery Seidl mit seinem Programm „Sonntagskinder“ zu Gast. Am Freitag, 11. Jänner, meint Florian Scheuba „Folgen Sie mir auffällig“, am Samstag, 12. Jänner, Pepi Hopf „Gemmas an!“.

Die zweite Woche startet am Montag, 14. Jänner, mit Klaus Eckels Vorpremiere „Ich werde das Gefühl nicht los“, ehe Uta Köbernick und Stefan Waghubinger von Dienstag, 15., bis Freitag, 18. Jänner, mit „Warum nicht?“ einen Abend aus Bruchstücken in einem Guss liefern. Am Samstag, 19. Jänner, erzählt Reinhard Nowak „Insider Gschichtln“, am Dienstag, 22. Jänner, weiß Joesi Prokopetz „Gürteltiere brauchen keine Hosenträger“, am Mittwoch, 23. Jänner, entführt Christof Spörk nach „Kuba“.

„Hoppala!“ heißt es am Donnerstag, 24. Jänner, mit Nadja Maleh, am Freitag, 25. Jänner, erfrischt Gudrun Liemberger alias GuGabriel mit „Pure Water“, am Samstag, 26., und Sonntag, 27. Jänner, wird es mit den Dornrosen „Wahnsinnlich!“. Am Dienstag, 29. Jänner, steht mit „Rückschau-dern 2018“ Alfred Aigelsreiters Jahresrückblick auf dem Programm, am Mittwoch, 30. Jänner, die Vorpremiere von „Pathos“, dem neuen Programm von Angelika Niedetzky, und am Donnerstag, 31. Jänner, „Zwischen Ist und Soll“ von und mit Günther Paal alias Gunkl.

Im Februar sagt Herbert Steinböck von Dienstag, 12., bis Freitag, 15., „Ätsch“, am Samstag, 16. Februar, präsentiert Ludwig Müller „Absolute Weltklapse“. Am Dienstag, 19. Februar, folgt die Vorpremiere von „Voll am Start“ von und mit Reinhard Nowak und Roman Gregory, ehe am Mittwoch, 20. Februar, Tanja Ghettas „Trotzphase“ beginnt. Der letzte Abend am Donnerstag, 21. Februar, gehört den Science Busters und ihrem Programm „Winter Is Coming – Die Wissenschaft von Game of Thrones“.

Beginn ist jeweils um 20 Uhr, am 27. Jänner um 18 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Theater Forum Schwechat unter 01/707 82 72, e-mail karten @ forumschwechat.com und www.satirefestival.at.

