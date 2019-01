Jubiläum: In der 75. Folge verbreiten die „Science Busters“ „Ganzheitliches Halbwissen“ in der „DIE.NACHT“

Und: „Gags, Gags, Gags“ bei „Willkommen Österreich“ in ORF eins

Wien (OTS) - Stermann und Grissemann blicken am Dienstag, dem 8. Jänner 2019, um 22.10 Uhr in ORF eins zurück auf das Beste aus dem Jahr 2018, wenn „Gags, Gags, Gags – Highlights aus Willkommen Österreich“ auf dem Programm der „DIE.NACHT“ stehen. Gleich danach um 23.05 Uhr feiern die „Science Busters“ die 75. Ausgabe! In gewohnter Manier verbreiten MC Martin Puntigam, Dr. Elisabeth Oberzaucher und Günther Paal aka Gunkl „Ganzheitliches Halbwissen“, wie immer getreu dem Motto: „Wer nichts weiß, muss alles glauben!“. Sie beschäftigen sich diesmal u. a. mit der Frage: „Was macht ein Fisch, wenn sein Flussbett auf einer Wasserader steht?“.

„Gags, Gags, Gags – Highlights aus Willkommen Österreich“ um 22.10 Uhr

An eine wildgewordene Horde Tiere fühlen sich Stermann und Grissemann erinnert, wenn sie an 2018 denken. Um dem in ihrer Best-of-Sendung gerecht zu werden, finden sie sich in einer Tierhandlung ein. Zwischen Guppys, Bartagamen und Hamstern lässt sich gut zurückblicken auf die bestimmenden Themen 2018 und die herausragendsten „Willkommen Österreich“-Gäste – von Herbert Grönemeyer, Christina Stürmer, Conchita und Michael Häupl bis Sigrid Maurer, Waltraut Haas und Willi Resetarits.

75. Folge: „Science Busters“: „Ganzheitliches Halbwissen“ um 23.05 Uhr

Die Science Busters feiern die 75. Ausgabe des beliebten TV-Periodikums! In „Ganzheitliches Halbwissen“ widmen sie sich ihrem Kerngeschäft. MC Martin Puntigam, Dr. Elisabeth Oberzaucher (Verhaltensbiologie, Uni Wien) und Günther Paal aka Gunkl untersuchen: Wer ist ganzheitlicher, Religion oder Esoterik? Wie betet man einen evidenzbasierten Gott an? Und was macht ein Fisch, wenn sein Flussbett auf einer Wasserader steht? Blockadenfreie Wissenschaft mit Wasseraderlass live!

