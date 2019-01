Auftakt für BBC-„Universum“-Fünfteiler „Dynasties – Der Clan der Tiere“ mit Porträt eines Schimpansen-Männchens aus dem Senegal

Am 8. Jänner um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Eine heroische Tigerin, ein aufopfernder Pinguin, eine mutige Löwin, eine tapfere Wildhündin und ein cleverer Schimpanse – sie stehen im Mittelpunkt der neuen fünfteiligen BBC-Reihe „Dynasties – Der Clan der Tiere“, die ab 8. Jänner 2019 jeweils Dienstag um 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF 2 steht. So unterschiedlich ihre Lebensbedingungen auch sein mögen, so haben sie doch alle ein gemeinsames Ziel: Sie müssen das Überleben ihrer Familien sichern.

Den Auftakt macht am Dienstag, dem 8. Jänner 2019, um 20.15 Uhr in ORF 2 das Schimpansen-Männchen David aus dem Senegal. Ihm und seinem Clan stehen harte Zeiten bevor: Denn Dürre, Hitze und Feuer haben das Nahrungsangebot im Revier weitgehend vernichtet. Rivalen sehen ihre Zeit gekommen und trachten nach Davids Führungsposition. Brutal fallen sie über ihn her und lassen lange nicht von ihm ab. Die „Universum“-Dokumentation von Rosie Thomas (deutsche Bearbeitung:

Doris Hochmayr) ist das berührende Porträt eines Schimpansen-Männchens, eine Geschichte über Macht und Diplomatie, über Freundschaft und Familienbande – ungeschönt, intensiv und packend.

Der Beginn der Trockenzeit im Senegal ist für David, den Anführer eines Schimpansen-Clans, eine schwierige Phase – die Hitze nimmt täglich zu, Futter und Wasser werden knapp. Die Unruhe in der Gruppe steigt spürbar. David hat zwei Rivalen, die schon seit Längerem versuchen, ihm den Rang streitig zu machen. Und es gibt eine Gruppe schwächerer Männchen, die die Gunst der Stunde ergreifen und sich einem der Widersacher anschließen könnten – in der Hoffnung, ihre eigene Position im Ranking zu verbessern. Macht bedeutet, die besseren Futterstellen in Anspruch nehmen zu können und sich mit den kräftigeren Weibchen paaren zu können.

Schimpansen-Clans sind lose Verbindungen aus Kleinfamilien und Einzeltieren beiderlei Geschlechts, die Hierarchie ist streng. Doch dabei geht es nicht immer um Körperkraft allein, vielmehr zählen die richtigen Allianzen. So ist es nicht verwunderlich, dass der Clan-Führer häufig anderen Männchen das Fell pflegt oder gute Futterquellen teilt. Im Gegenzug erhält er Unterstützung für seinen Führungsanspruch. Wer über nicht genügend Allianzen verfügt oder gar die falschen eingeht, lebt gefährlich. Eines drückend heißen Abends gerät das fragile hierarchische Gefüge des Schimpansen-Clans allerdings ins Wanken. Die Meute fällt über den Clan-Anführer David her. Schwer verletzt bleibt er zurück, als die Gruppe tags darauf weiterzieht, um Wasser zu suchen. Allein im staubtrockenen Gelände und ohne Unterstützung kämpft er ums Überleben und setzt alles daran, die Gruppe einzuholen. Denn auch sein Nachwuchs und damit der Fortbestand seiner Dynastie sind in Gefahr, sobald ein anderes Männchen den Clan übernimmt.

Wie nie zuvor in diesem Umfang gibt die neue BBC-Reihe „Dynasties – Der Clan der Tiere“ anhand des Schicksals eines einzelnen Tieres Einblick in den sozialen Alltag einer Schimpansen-Gruppe. Im Fokus der Dreharbeiten lag, das Innenleben und die Taktik des Einzelnen im vielschichtigen Gruppengefüge der Schimpansen einzufangen. Die Kamera ist dabei stets hautnah am Geschehen, das TV-Publikum erlebt die Ereignisse wie aus der Perspektive eines Gruppenmitglieds. Für die Kamerateams bedeutete es eine enorme mentale und physische Herausforderung, trotz großer Hitze und Trockenheit mit den unglaublich zähen Schimpansen Schritt zu halten. „Zeigen, was geschieht“ – vor dem Hintergrund dieses Konzepts entstand eine fesselnde Geschichte, die das Leben schrieb.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at