Toto: Vierfachjackpot mit 30.000 Euro wartet

Jackpots auch beim Zwölfer und Elfer sowie in der Torwette

Wien (OTS) - Das hat es erst ein einziges Mal gegeben, und zwar im August des Vorjahres: Einen Toto Triple-Jackpot, also Jackpots beim Dreizehner, Zwölfer und Elfer. Jetzt ist es wieder so weit, denn in der Runde 1B war ein Zehner das höchste der (Gewinn)gefühle.

Beim Dreizehner geht es dabei um einen Vierfachjackpot mit rund 30.000 Euro, beim Zwölfer- bzw. Elfer-Jackpot warten gut 7.000 Euro bzw. rund 2.000 Euro.

Auch in der Torwette gab es keinen Gewinn im ersten Rang, es gelang also niemandem, alle fünf Spiele richtig zu tippen. Im zweiten Rang gab es zwei Gewinne, und beide wurden von einem Kärntner per Systemschein erzielt.

Annahmeschluss für die Runde 2 ist am Samstag um 15.50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 1B:

4fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 23.975,43 – 30.000 Euro warten JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 4.151,62 JP Elfer, im Topf bleiben EUR 922,58 14 Zehner zu je EUR 131,70 36 5er Bonus zu je EUR 21,30

Der richtige Tipp: 1 1 X X X / 1 2 2 1 1 1 2 X 1 2 1 1 1

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 1.556,16 Torwette 2. Rang: 2 zu je EUR 193,00 Torwette 3. Rang: 34 zu je EUR 14,10 Hattrick: JP zu EUR 113.129,66

Torwette-Resultate: 2:1 2:1 0:0 1:1 2:2

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at