Zwei Verkehrstote in der vergangenen Woche

2 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 6. Jänner 2019

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben zwei Pkw-Mitfahrer bei Verkehrsunfällen. Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag im Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich, bei dem eine Pkw-Mitfahrerin ums Leben kam. Eine Pkw-Lenkerin kam aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurden der Pkw-Lenker und deren Mitfahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Beide wurden aus dem Pkw geborgen und schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die Pkw-Mitfahrerin verstarb im Krankenhaus an ihren Verletzungen. Am Wochenende, zum Ende der Weihnachtsferien, verunglückte ein Verkehrsteilnehmer in Oberösterreich tödlich.

Jeweils ein Mensch kam in der Vorwoche auf einer Bundesstraße und einer auf einer Gemeindestraße ums Leben.

Vermutliche Hauptunfallursache war in einem Fall Vorrangverletzung. Bei einem tödlichen Verkehrsunfall konnte die Ursache noch nicht geklärt werden.

Vom 1. Jänner bis 6. Jänner 2019 gab es im österreichischen Straßennetz 2 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2018 waren es 3 und 2017 waren es 9.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Christoph Pölzl, BA BSc

Pressesprecher des Ministeriums

+43 (0) 1-531 26 - 2040

christoph.poelzl @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at