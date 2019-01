Theater, Vorträge und Diskussionen

Vom Rollettmuseum Baden bis zum Stadttheater Wiener Neustadt

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Mittwoch, 9. Jänner, lädt das Rollettmuseum Baden im Rahmen der aktuellen Sonderschau „Aufbruch / Umbruch, 1918 und 1938 in Baden“ zu einem Vortrag von Dr. Rudolf Maurer und Mag. Dominik Zgierski über den Beginn der Ersten Republik 1918 in Baden und die lokalen Ereignisse im Jahr 1938. Beginn ist um 19 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Rollettmuseum unter 02252/86800-580 und e-mail museum @ baden.gv.at.

Ebenfalls am Mittwoch, 9. Jänner, diskutieren der Soziologe Univ.-Prof. Dr. Roland Girtler und Prof. Dr. Ulrike Kammerhofer-Aggermann, Institutsleiterin des Salzburger Landesinstituts für Volkskunde, im Rahmen der „Kremser Kamingespräche“ ab 18 Uhr im Haus der Regionen in Krems/Stein über „Verkehrte Welten“. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen und Anmeldungen beim Haus der Regionen unter 02732/850 15-23, e-mail office @ volkskultureuropa.org und www.volkskulturnoe.at.

Am Donnerstag, 10. Jänner, bringt die von Carmen Wagner gegründete Theatercompany Die Theaterküche ab 20 Uhr im Lenautheater in Stockerau die österreichische Erstaufführung der Komödie „Lachen verboten“ von Miro Gavran zur Aufführung. Gespielt wird die amüsante Dreiecksbeziehung unter der Regie von Hubsi Kramar von Adriana Zartl, Christian Nisslmüller und Carmen Wagner. Nähere Informationen und Karten unter 02266/695-2001, e-mail karten @ lenautheater.at und www.lenautheater.at.

Im TAM, dem Theater an der Mauer in Waidhofen an der Thaya, gelangt am Freitag, 11. Jänner, ab 20 Uhr die Komödie „Hurra! Wir Alten kommen!“ von Viktoria Kutil über sechs junggebliebene Senioren zur Premiere. Unter der Regie von Ewald Polacek spielen Elisabeth Datler, Walter Weber, Sonja Deimling u. a.; Folgetermine: 12. und 13. Jänner jeweils ab 17 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim TAM unter 02842/529 55, e-mail theater @ tam.at und www.tam.at.

Am Samstag, 12. Jänner, feiert ab 19.30 Uhr im Stadttheater Mödling die Science-Fiction-Farce „Ab jetzt!“ von Alan Ayckbourn Premiere. Unter der Regie von Marcus Ganser spielen Martina Dähne, Wolfgang Lesky, Anselm Lipgens u. a. Gespielt wird bis 26. Jänner, Donnerstag bis Samstag sowie Dienstag, 22. Jänner, jeweils ab 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 20. Jänner, ab 17 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Stadttheater Mödling unter 02236/429 99, e-mail tzf @ gmx.net, www.stadttheatermoedling.at und www.theaterzumfuerchten.at.

Schließlich gastiert am Dienstag, 15. Jänner, das Europaballett St. Pölten im Stadttheater Wiener Neustadt und präsentiert im Rahmen seiner Tournee „Tanz und Musik kennt keine Grenzen“ ab 19.30 Uhr einen Galaabend mit Choreografien von Renato Zanella, Artur Kolmakov, Peter Breuer und Michael Fichtenbaum. Nähere Informationen und Karten beim Infopoint Altes Rathaus unter 02622/373-311, e-mail office @ wiener-neustadt.at und www.wnkultur.at.

