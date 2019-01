"Pop Giganten: 80er" am 7. Januar bei RTL II (FOTO)

München (ots) - Musik-Doku über das farbenfrohe Jahrzehnt

- Mit Tahnee, Janine Kunze, Nilz Bokelberg, Marco Schreyl uvm.

- Sendetermin: Montag, 7. Januar 2019, um 22:15 Uhr bei RTL II

Neonfarben, Leggins und der Beginn des Musikfernsehens - das alles und noch viel mehr steht für die 80er Jahre. In der Dokumentation "Pop Giganten: 80er" erfahren wir in exklusiven Interviews und detailreichen Einblicken, was dieses wilde Jahrzehnt musikalisch und popkulturell ausmacht. Die Künstler und Popkultur-Experten Tahnee, Nilz Bokelberg, Marco Schreyl, Bella Lesnik, Janine Kunze und viele weitere erzählen von ihren Erinnerungen an diese prägende Zeit.

Wir reisen mit den Pop-Giganten in das Jahrzehnt des technologischen Aufbruchs, der Anfänge der Umweltbewegung, der Kassette und der wilden Frisuren: die 80er!

Ein Jahrzehnt, in dem zum ersten Mal Künstler die internationale Bühne betreten, die heute als die Superstars gelten - Madonna, Michael Jackson, Phil Collins oder Queen - und in dem der Pop neue Subkulturen hervorbringt - von unpolitisch bis rebellisch.

Bands wie Depeche Mode, New Order, Tears for fears und Talk Talk prägen mit ihren fortschrittlichen Klängen den typischen Sound. Musikalisch sind die 80er ein riesen Schritt in die Moderne. Ab jetzt klingt Musik anders als zu vor.

"Pop Giganten: 80er" beleuchtet ein wahnsinnig buntes Jahrzehnt, das mit einem ganz besonderen Gefühl verbunden wird: Aufbruch.

Die Experten und Künstler Janine Kunze, Nilz Bokelberg, Tahnee, Bella Lesnik, Eva Brenner, Marco Schreyl, Aaron Troschke sowie Danny Liedtke und David Ortega von "Köln 50667" reisen für uns zurück in eine Zeit voller Aufbruchsstimmung, von neon-bunt bis grufti-schwarz. Dieses Jahrzehnt schlägt bis heute große Wellen!

"Pop Giganten: 80er" am Montag, 7. Januar 2019, um 22:15 Uhr bei RTL II.

Rückfragen & Kontakt:

RTL II Kommunikation

Eva Römhild

089 - 64185 6510

eva.roemhild @ rtl2.de