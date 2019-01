Polizei ersucht Bevölkerung um Fahndungsunterstützung

Wien (OTS) - Datum: 04.11.2019

Uhrzeit: 22:15 Uhr

Adresse: 5., Pilgramgasse

Ein bislang unbekannter Täter steht im Verdacht, am 04.11.2018 gegen 22:15 Uhr in der Pilgramgasse einem 25-jährigen Mann die Geldbörse aus dem Rucksack gestohlen zu haben, als sich dieser gerade bei einem Imbissstand Essen kaufte.

Am 08.11.2018 um 09:28 Uhr behob der Tatverdächtige in einer Bankfiliale im 7. Bezirk dann 300 Euro, am selben Tag um 12:15 Uhr in einer Bankfiliale im 20. Bezirk 400 Euro und um 16:25 Uhr in einer Filiale im 5. Bezirk weitere 100 Euro. Außerdem bezahlte er für Lebensmittel und Tabakwaren mittels NFC-Funktion. Die Gesamtschadenssumme beträgt rund 840 Euro.

Der mutmaßliche Täter wurde wegen Diebstahls, schweren Betrugs, Urkundenunterdrückung, Entfremdung unbarer Zahlungsmittel sowie betrügerischen Datenverarbeitungsmissbrauchs angezeigt. Es konnte ein Foto des Tatverdächtigen angefertigt werden, das nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft veröffentlicht wird.

Die Wiener Polizei ersucht die Bevölkerung um Fahndungsunterstützung. Hinweise – auch anonym – werden an das Kriminalreferat Josefstadt unter der Telefonnummer 01-31310-22356 erbeten.

