HYBRID INVEST – Der Alleskönner!

Ab sofort bietet die Wiener Städtische mit ihrem neuen Einmalerlag HYBRID INVEST eine attraktive Produktlösung für ertragsorientierte Sicherheitsdenker.

Wien (OTS) - Das seit Jahren anhaltende Niedrigzinsumfeld lässt bei vielen Kunden den Wunsch nach Ertragschancen bzw. dem Werterhalt ihrer Veranlagung (nach Inflation) spürbar ansteigen. Zugleich soll aber auch das Thema Sicherheit, Flexibilität und die finanzielle Absicherung im Alter nicht auf der Strecke bleiben. Kurzum: Gesucht wird ein Versicherungsprodukt mit den Vorteilen aus beiden Welten – klassischer und fondsgebundener Lebensversicherung.

HYBRID INVEST – Sicherheit und Ertragschancen in Einem



Ab einer Einmalprämie von zumindest 3.000 Euro wählt der Kunde seine individuelle Anlagestrategie im Rahmen einer Lebensversicherung – mit fondsgebundener und klassischer Veranlagung. Dabei ist das Verhältnis zwischen Fonds und Deckungsstock (also zwischen Risiko und Sicherheit), je nach Risikoneigung des Kunden frei wählbar. „HYBRID INVEST ist speziell im Vorsorgeportfolio von Kunden, die eine moderne und flexible Vorsorgelösung suchen, die Sicherheit mit Renditechancen kombiniert, sinnvoll. Eine Rententafelgarantie und die steuerlichen Vorzüge einer Fondsveranlagung über eine Versicherung sind dabei das Tüpfelchen auf dem ‚i‘ “, so Manfred Rapf, Vorstand der Wiener Städtischen.

Garantiert & steuerlich attraktiv

Die Lebenserwartung erhöhte sich in den letzten Jahrzehnten alle zehn Jahre um zweieinhalb Jahre. Wir werden also immer älter. Das bedeutet aber, dass ein angespartes Alterskapital auf eine immer längere Ruhestandszeit verteilt werden muss und eine monatliche private Zusatzrente dadurch immer kleiner wird. Nicht so bei HYBRID INVEST. Denn die bei Vertragsabschluss garantierte aktuelle Rententafel sichert dem Kunden im Alter die heutige Restlebenserwartung, sofern er am Ende der Laufzeit eine Zusatzpension wählt. Nicht zu vernachlässigen sind auch die steuerlichen Vorteile, die eine Versicherungslösung im Gegensatz zu einem Direktinvestment in Fonds bietet: Gewinne sind beim HYBRID INVEST von der Kapitalertragssteuer (KESt) befreit. Statt der üblichen KESt in Höhe von 27,5 Prozent auf sämtliche Gewinne, nimmt der Staat bei Abschluss von HYBRID INVEST lediglich einmalig 4 Prozent Versicherungssteuer.



Alles spricht für HYBRID INVEST



Eine repräsentative Umfrage der Wiener Städtischen hat spannende Erkenntnisse bezüglich dessen geliefert, was Kunden an fondsgebundenen Lebensversicherungen so schätzen: Neben höheren Renditechancen ist das im Besonderen die große Flexibilität. Die Auswahlmöglichkeiten einzelner Fonds hinsichtlich persönlicher Risikoneigung und Ertragserwartung sehen sechs von zehn Befragte als „sehr bis eher wichtig“. Klassische Gestaltungsmöglichkeiten wie jederzeitige Zuzahlungen und Entnahmen (72 Prozent) oder die Wahl der Auszahlungsart (71 Prozent) sind den Befragten hier besonders wichtig. „Ein durchaus nachvollziehbarer und auch berechtigter Wunsch. Als klarer Marktführer in der Lebensversicherung in Österreich haben wir diese Wünsche auch in unserem neuen HYBRID INVEST berücksichtigt“, erklärt Rapf.

Die Entscheidung fällt am Schluss

Und weil sich Lebensumstände immer wieder ändern können, haben Kunden von HYBRID INVEST die Möglichkeit sich zu entscheiden, was sie mit ihrem Geld letztlich machen möchten: nach Ablauf der steuerlichen Mindestbindefrist entweder weiter liegen und für sich wirtschaften lassen oder als Einmalleistung, Zusatzpension auf Zeit oder lebenslang als Rente konsumieren!



HYBRID INVEST - auf einen Blick

Mindestprämie 3.000 Euro

Versicherungsdauer: 10 Jahre (über 50) bzw. 15 Jahre (unter 50)

Rententafelgarantie

Auszahlung als Kapital oder Zusatzpension

Laufende Zuzahlungen und Entnahmen grundsätzlich möglich

Ablebensschutz/Hinterbliebenenversorgung – 110 Prozent des Wertstandes

Veranlagung: Fondsanteil bis 100 Prozent/Anteil Deckungsstock bis 90 Prozent möglich

Über 100 internationale Fonds zur Auswahl

Fondswechsel 2 x pro Monat kostenlos

Lock-In: Fondserträge automatisch in den Deckungsstock umschichten

AOM-Service – Frühwarnsystem: Vermögen fünf Jahre vor Ablauf vor hohen Kursschwankungen schützen und schrittweise in risikoärmere Fonds umschichten

Rückfragen & Kontakt:

WIENER STÄDTISCHE Versicherung

Unternehmenskommunikation

Schottenring 30, 1010 Wien



Christian Kreuzer – Leitung

Tel.: +43 (0)50 350-21336

E-Mail: c.kreuzer @ wienerstaedtische.at



Thomas Steiner

Tel.: +43 (0)50 350-22101

E-Mail: thomas.steiner @ wienerstaedtische.at



Die Presseaussendung finden Sie auch unter wienerstaedtische.at