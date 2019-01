Mit einem Master-Abschluss voll durchstarten: Master Lounge am 24. Jänner 2019 an der IMC FH Krems

Nach Krems kommen und über Master-Studiengänge informieren.

Krems (OTS) - Die Entscheidung für einen Master-Studiengang sollte eine wohl überlegte sein, denn hier wird Wissen vertieft und Schwerpunkte in der akademischen Ausbildung gesetzt. Ein Master-Studium ist eine gute Basis, um danach erfolgreich in den Beruf zu starten oder um neue Chancen zu nützen. Die IMC FH Krems bietet Master-Studiengänge in den Bereichen Digitalisierung & Technik, Business, Life Sciences und Health Sciences an. Einige Studiengänge werden komplett in Englisch angeboten, zudem als Vollzeit-Studium oder in berufsbegleitender Form. Am 24. Jänner 2019 können sich Interessenten und Interessentinnen bei der Master Lounge von 16.00 – 19.00 Uhr über das Master-Angebot der IMC FH Krems informieren.

Zur Expertin, zum Experten werden

Ein Bachelor-Studium dient der Aneignung von grundlegendem Wissen und als Basis, um sich in einem Master-Studium zu spezialisieren und zur Expertin bzw. zum Experten auf dem eigenen Gebiet zu werden. Bei der Master Lounge der IMC FH Krems haben Bachelor-Absolventinnen und -Absolventen die Möglichkeit zur Beratung in Wohnzimmeratmosphäre. Was bedeutet das? Es wird individuelle Beratung in persönlichen Gesprächen angeboten, während der auf die Details der Studienprogramme eingegangen wird.

Das bietet der Event:

Studiengangspräsentationen, um einen Überblick über die Studieninhalte zu erhalten

Persönlichen Gespräche mit Studierenden und Studiengangsleiterinnen und Studiengangsleitern

Beste Tipps für die Bewerbung und das Aufnahmeverfahren





IMC Master Lounge am 24. Jänner 2019

16.00 – 19.00 Uhr

IMC Campus Krems

URL: https://www.fh-krems.ac.at/lp/master-lounge/



Rückfragen & Kontakt:

IMC FH Krems



Michaela Sabathiel

Leiterin Marketing & Öffentlichkeitsarbeit



Mag. Julia Erber

Kommunikation & PR

E-Mail: marketing @ fh-krems.ac.at