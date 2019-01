Bezirksmuseum 15: Vortrag zur Historie der Landstraße

Wien (OTS/RK) - Das ehrenamtlich arbeitende Bezirkshistoriker-Team aus dem Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) lädt zu einem Vortragsabend ein, an dem die Gäste wissenswerte Dinge über das Bezirksmuseum Landstraße und über die Geschichte des 3. Bezirkes erfahren. Am Freitag, 11. Jänner, referiert der auskunftsfreudige Leiter des Bezirksmuseums Landstraße, Herbert Rasinger, über „sein“ Museum, die fixe Bezirksgeschichte-Schau, wechselnde Sonder-Ausstellungen, aktuelle Museumsprojekte sowie die langjährige Bezirksentwicklung des „Dritten“. Um 17.30 Uhr beginnt die Veranstaltung und endet um zirka 19.00 Uhr. An dem Abend erinnert der Vortragende in den Museumsräumlichkeiten in der Rosinagasse 4 (nächst der Gasgasse) beispielsweise an eine einstige römische Zivilstadt im Bereich des 3. Bezirkes und an das Leid jüdischer Bezirksbewohnerinnen und Bezirksbewohner in der NS-Zeit. Der Zutritt ist kostenlos. Spenden für das Museum nehmen die Organisatoren gerne an. Auskünfte: Telefon 0664/249 54 17 (Museumsleiterin: Brigitte Neichl).

Kulturgeschichtliche Aspekte werden bei dieser Zusammenkunft eingehend behandelt. Herbert Rasinger redet zum Beispiel über den vormals im 3. Bezirk lebenden Operetten-Komponisten Bruno Granichstaedten. Auch der „St. Marxer Friedhof“ ist ein Thema. Gerne beantwortet der Museumsverantwortliche nach dem Vortrag individuelle Fragen der Zuhörerschaft. Weitere Informationen erhalten Interessierte per E-Mail: bm1150 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus:

www.bezirksmuseum.at/de/bezirksmuseum_15/

Bezirksmuseum Landstraße:

www.bezirksmuseum.at/de/bezirksmuseum_3/

Kultur-Termine im 15. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/rudolfsheim-fuenfhaus/

Kultur-Termine im 3. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/landstrasse/

