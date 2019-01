Land NÖ stellt Hilfsmittel für Schul- und Kindergartenkinder mit erhöhtem Förderbedarf bereit

LR Teschl-Hofmeister: Land Niederösterreich kaufte 2018 Geräte und Software um 209.000 Euro an

St. Pölten (OTS/NLK) - Das NÖ Medienzentrum stellt für Kinder mit Sinnesbeeinträchtigung, kommunikativer und körperlicher Behinderung technische bzw. elektronische Hilfsmittel zur Verfügung. Diese Hilfsmittel wie Tafellesesysteme, Augensteuerungssysteme, Vergrößerungssoftware, Screenreader oder Kommunikationsprogramme erleichtern die Teilnahme am Unterricht und am Kindergartenalltag. Das Land Niederösterreich kauft für Pflichtschulen und Kindergärten im Bedarfsfall diese Geräte und Softwaretools an und verleiht sie dann an die Gemeinden als Schul- und Kindergartenerhalter. „Im Jahr 2018 wurden Hilfsmittel im Wert von mehr als 209.000 Euro für Schul-und Kindergartenkinder mit erhöhtem Förderbedarf über den NÖ Schul-und Kindergartenfonds angekauft. Wir konnten beispielsweise der Volksschule Haugsdorf ein Kommunikationssystem über Augensteuerung im Wert von rund 20.000 Euro zur Verfügung stellen, die Volksschule Ramsau erhielt ein Tafellesesystem um mehr als 8.000 Euro“, erklärt Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

„Wir statten damit Bildungs- und Betreuungseinrichtungen technisch so aus, dass Kinder mit Einschränkungen bestmöglich an den Bildungsangeboten in Schule und Kindergarten teilnehmen können. Das Land Niederösterreich leistet damit einen wertvollen Beitrag zur Förderung der Selbstständigkeit und der sozialen Integration“, so Teschl-Hofmeister weiter.

