1.700 Gäste bei Neujahrsgala von Taxi 40100

Staatssekretärin Karoline Edtstadler, Harald Serafin, Karl Mahrer und Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec waren als Ehrengäste mit dabei

Wien (OTS) - Am Freitag, den 4. Jänner 2019, fand im Musikverein Wien die traditionelle Neujahrsgala der Taxivermittlungszentrale Taxi 40100 statt. Der Ehrengast des Abends war Karoline Edtstadler, ÖVP-Staatssekretärin des Innenministeriums. „Taxifahrerinnen und -Fahrer stehen 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr ihren Kundinnen und Kunden zur Verfügung und sorgen dabei nicht nur dafür, dass man rasch, sondern auch sicher an sein Ziel kommt“, betonte Edtstadler bei ihrer Rede. „Sicherheit in allen Aspekten bleibt weiter unser Schwerpunkt. Mit unserer neuen App-Generation und weiteren Optimierungen im Hinblick auf Fahreraus- und Weiterbildung, Bezahlsicherheit, Qualitätssicherheit und besonderen Zielgruppenmaßnahmen wollen wir Benchmarks im Bereich Kundensicherheit und Kundenzufriedenheit schaffen,“ so Christian Holzhauser, Geschäftsführer von Taxi 40100.

Unter den 1.700 Gästen waren auch Karl Mahrer (Nationalratsabgeordneter und Sicherheitssprecher der ÖVP), Kammersänger und Entertainer Harald Serafin, die Landtagsabgeordnete Ingrid Korosec (Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes, ÖVP), ÖVP-Nationalratsabgeordnete Maria Smodics-Neumann (Obfrau der Sparte Gewerbe und Handwerk in der Wiener Wirtschaftskammer), Alexander Klacska (Bundesspartenobmann Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich), Gökhan Keskin (Fachgruppenobmann für Taxi und Fiaker in Wien), einige prominente Gäste aus dem Bereich des Transportgewerbes aus Deutschland und Brüssel und Udo Jesionek, Präsident der Verbrechensopferorganisation „Weißer Ring“. Der „Weiße Ring“ unterstützt Opfer von Straftaten psychologisch und monetär und begleitet sie auch bei Strafprozessen. Im Zuge der Gala überreichte Christian Holzhauser der Institution einen Spendenscheck in Höhe von 1.500 Euro.

Für musikalische Highlights sorgte das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter der Leitung von Dirigent Vinzenz Praxmarer. Zu hören gab es etwa Auszüge aus der Oper „Le nozze di Figaro“ (Wolfgang Amadeus Mozart), „Da geh ich ins Maxim“ aus der Operette „Die lustige Witwe“ (Franz Lehar) und den „Konzertwalzer“ (Robert Stolz). Durch den Abend führte der ehemalige Fernsehmoderator Markus Pohanka.

Die Taxi-Neujahrsgala findet seit 20 Jahren immer am 04. Jänner in den Räumlichkeiten des Wiener Musikvereins und mit dem Niederösterreichischen Tonkünstlerorchester statt. Eingeladen werden Kunden, Partner und Freunde von Taxi 40100 als Dankeschön für das erwiesene Vertrauen und die gute Zusammenarbeit, sowie die entgegengebrachte Verbundenheit während des vergangenen Jahres.

