Mann spaziert mit gestohlenem Drucker aus Geschäft

Wien (OTS) - Datum: 5.1.2019

Uhrzeit: 09.15 Uhr

Adresse: 10., Am Hauptbahnhof

Ein slowakischer Staatsangehöriger wurde am 5. Jänner 2019 um 09.15 Uhr vorläufig festgenommen. Der 42-Jährige nahm in einem Geschäft am Hauptbahnhof einen Drucker im Wert von mehreren hundert Euro an sich und verließ ohne die Ware zu bezahlen das Geschäft. Im Zuge einer Personenkontrolle konnte noch Diebesgut aus zwei weiteren Geschäften sichergestellt werden, der 42-Jährige befindet sich in Haft.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at