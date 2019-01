Lichtbild-Veröffentlichung nach versuchter Vergewaltigung

Wien (OTS) - Datum: 11.11.2018

Uhrzeit: 04.30 Uhr

Adresse: 10., Neilreichgasse

Eine Frau befand sich am 11. November 2018 um 04.30 Uhr zu Fuß am Heimweg zu ihrer Wohnadresse in der Neilreichgasse. Im dortigen Stiegenhaus bemerkte das Opfer, dass ihr ein unbekannter Mann folgte. Der Beschuldigte drückte die Frau an die Wand, fasste ihr in den Intimbereich und zerriss ihre Strumpfhose. Da sich die Frau lautstark und körperlich heftig zur Wehr setzte, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete.

Es konnte ein Lichtbild des mutmaßlichen Täters sichergestellt werden. Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft um Veröffentlichung der Bilder. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, Gruppe Lochschmidt, unter der Telefonnummer 01-31310-57800 erbeten.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at