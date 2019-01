Vierteiliger „ORF III Themenmontag“ über Ernährung u. a. mit ORF-III-Neuproduktion „Fett und Zucker – Die versteckten Dickmacher“

Außerdem: „Glaubensfrage Ernährung“, „Speiseöl im Alltags-Check“, „Die perfekte Küche – Rüstungswettlauf rund um den Herd“

Wien (OTS) - Wie viel Zucker steckt in unserer Ernährung, worauf sollten wir heutzutage verzichten, ist vegan, gluten- und laktosefrei nichts anderes als ein Trend oder gar der Schlüssel zum optimalen Lifestyle, und hört sich der Hype bei den Lebensmitteln auf oder müssen wir auch bei den Küchengeräten mithalten können? Das und mehr thematisiert ein vierteiliger „ORF III Themenmontag“ am 7. Jänner 2019 ab 20.15 Uhr in ORF III Kultur und Information.

Den Auftakt macht die ORF-III-Neuproduktion „Fett und Zucker – Die versteckten Dickmacher“ (20.15 Uhr) von Isabel Gebhardt. Fett und Zucker sind die vermeintlichen zwei Hauptgegner für alle, die sich gesund ernähren wollen. Sie zu vermeiden ist schwierig geworden, es sei denn, man kauft täglich frisch ein und kocht selbst. Fett und Zucker wirken geschmacksverstärkend und sind billige Nahrungsmittelbestandteile – sehr verführerisch für die auf Profitmaximierung bedachte Lebensmittelindustrie. Die Doku fragt nach, wo sich die Dickmacher in der Nahrung überall verstecken, und zeigt Wege, wie heimische Konsumentinnen und Konsumenten den Anteil in ihrer Ernährung gering halten können: Testeinkäufe im Biokleinhandel, im Supermarkt und beim türkischen Wirten zeigen die Gesundheitsfallen auf.

Der Film „Glaubensfrage Ernährung“ (21.05 Uhr) von Djamila Benkhelouf und Philipp Kafsack deckt anschließend gängige Ernährungsmythen auf:

Egal ob vegan, vegetarisch, zucker- und laktosefrei – gesunde Lebensmittel auszuwählen ist eine Wissenschaft für sich. Was ist dran an diesen Trends, wie viel tragen sie tatsächlich zum Wohlbefinden bei und macht uns zu starke Lebensmittelinspektion intoleranter als wir eigentlich sind?

Danach ist „Speiseöl im Alltags-Check“ (21.55 Uhr). Von Olivenöl bis Rapsöl – Speiseöl ist ein täglicher Begleiter unserer Ernährung – aber welches Öl eignet sich für welches Gericht? Und wie gesund ist es? Der Film von Katherina Lörsch sucht nach Antworten. Abschließend beleuchtet der „ORF III Themenmontag: Die perfekte Küche – Rüstungswettlauf rund um den Herd“ (22.45 Uhr). Eine eindrucksvolle Küche ist längst nicht nur ein praktikables Asset, eher ist es zum Statussymbol avanciert. Aber welche Geräte sind sinnvoll? Muss es ein Induktionsherd und ein Absorberkühlschrank sein oder schafft herkömmliche Küchenausstattung die gleiche Leistung? Regie führten Susanne Müller und Andreas Coerper.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at