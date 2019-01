ORF SPORT + mit Ski Star Challenge Flachau 2019

Auch am 7. Jänner: Pressekonferenzen zur Verabschiedung des Handballteams und Slopestyle-Bewerb am Kreischberg

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 7. Jänner 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Pressekonferenz zur Verabschiedung des Handball-Nationalteams vor der Weltmeisterschaft um 11.00 Uhr, von der Pressekonferenz zum Slopestyle-Bewerb am Kreischberg 2019 mit Anna Gasser und Clemens Millauer um 12.00 Uhr und von der Ski Star Challenge Flachau 2019 um 20.15 Uhr, die Höhepunkte von der Vierschanzentournee in Bischofshofen um 19.00 Uhr und vom Herren-Slalom in Zagreb um 22.00 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Am 11. Jänner bestreitet Österreichs Handball-Männer-Nationalteam sein Auftaktspiel bei der WM. In der Vorrunde in Herning in Dänemark trifft man dabei auf Saudi-Arabien. Die weiteren Gegner im Kampf um den Einzug in die Hauptrunde lauten Chile, Vizeweltmeister Norwegen, Gastgeber und Olympiasieger Dänemark sowie Tunesien. ORF SPORT + überträgt die Pressekonferenz zur Verabschiedung des Nationalteams vor der Weltmeisterschaft am 7. Jänner live aus Innsbruck.

Am 12. Jänner sind wieder die weltbesten Snowboard-Freestyler zu Gast am Kreischberg (ORF SPORT + überträgt live ab 12.20 Uhr). Bereits am 7. Jänner steht eine Pressekonferenz mit Anna Gasser, Olympiasiegerin und Sportlerin des Jahres 2018, Clemens Millauer und anderen Sportlerinnen und Sportlern am Kreischberg auf dem Programm. Reporter ist Robert Neukirchner.

Nunmehr schon ein Fixpunkt im Programm des Audi Skiweltcups in Flachau ist die Star Challenge unter dem Motto „Sport & Society trifft Skitalent“, die am 7. Jänner, dem Vorabend des Damen-Nachtslaloms, stattfindet. Bei diesem Charityevent zur Förderung junger Salzburger Skitalente, treten prominente Sportler und Society-Größen in einem Ski-Teambewerb gemeinsam mit Nachwuchsläufern des Salzburger Skiverbandes auf der rennfertigen Hermann-Maier-Weltcupstrecke an.

Kommentator ist Peter Brunner.

