Gudenus: Farbloser Wiener Bürgermeister Ludwig ohne Ideen und Konzepte

Wien Heute Interview offenbarte Ludwigs Handlungsunfähigkeit - keine Distanzierung von Hackers skandalösem NS-Vergleich

Wien (OTS) - „Ein farb-, konzept- und ideenloser Bürgermeister Ludwig, der sich schwer getan hat, seine Handlungsunfähigkeit schönzureden“ - so analysiert der gf. Landesparteiobmann der FPÖ-Wien, Mag. Johann Gudenus den gestrigen TV-Auftritt des Wiener SP-Bürgermeisters.

Ludwig blieb auf jede konkrete Frage nach seinem ‚Wien Bonus‘ Antworten schuldig.

„Wenig verwunderlich, da es diesen sogenannten ‚Wien-Bonus‘ nur in der PR-Phantasie Ludwigs gibt“, so Gudenus, der am Beispiel des Wohnens aufzeigt, dass jahrelang jeder Zugewanderte schneller eine Gemeindebauwohnung bekommen hat, als auf der Warteliste stehende Wienerinnen und Wiener.

Als „skandalös“ bezeichnet Gudenus auch die Unwilligkeit Ludwigs, sich von der abscheulichen Aussage Stadtrat Hackers, wonach die Erhebung des Migrationshintergrundes von Mindestsicherungsbeziehern an Methoden der NS-Zeit erinnern würde, zu distanzieren.

„Bei dieser widerwärtigen Verharmlosung der grauenvollen Verbrechen des Nationalsozialismus schweigt Ludwig und macht sich somit mitschuldig“, so Gudenus abschließend. (Schluss) lps

