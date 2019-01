Zehn Gebote für Blümel

Jänner/Februar-Ausgabe von [Statement] – Österreichs Medienmagazin erschienen

Wien (OTS) - In Sachen Medienpolitik gab es im vergangenen Jahr zwar eine große Enquete im Juni und eine kleine Fachtagung im Oktober:

Aber die Regierungsbilanz nach einem Jahr ÖVP-FPÖ Koalition weist zum Thema Medienpolitik eine „Fehlstelle“ auf, meint der stellvertretende Vorstand des Publizistikinstitutes an der Universität Wien, Fritz Hausjell, in einem Kommentar in der Jänner-Ausgabe des österreichischen Medienmagazins [Statement]. Auch das für das Ende des vergangenen Jahres erwartete neue ORF-Gesetz wird in Blümels Himmelreich noch streng gehütet. Aber auch für den Medienminister gelten die „10 Gebote“.

Was für eine verkehrte Welt! Eine transnationale Recherchegruppe hat aufgedeckt, dass Sultan Erdoğans Schergen weltweit vermeintliche Regimegegner aufspüren, entführen und in Geheimgefängnissen in der Türkei foltern und verschwinden lassen (das ZDF-Magazin Frontal 21 berichtete). Das so stolze Deutschland und die EU können sich offenbar nur zu müden oder bis zu scheinheiligen Protesten aufraffen. Auch dass zurzeit Österreicher in türkischen Gefängnissen schmachten oder das Land nicht verlassen dürfen, scheint kaum jemanden richtig aufzuregen. Vermutlich sind lukrative Geschäfte mit solchen Staaten wichtiger. Verkehrte Welt!

All das ist für den Österreichischen Journalisten Club maximaler Ansporn, alles zu unternehmen, um gefangene Journalisten frei zu bekommen. Und für uns vom [Statement] erneut Grund genug, Meşale Tolu Raum für Interviews mit drei verfolgten türkischen Journalistinnen zu geben, die für Wahrheit und Meinungsfreiheit ihre Freiheit und eventuell sogar ihr Leben riskieren.

In einem Portrait über die Chronik-Chefin in der ZiB-Redaktion, Brigitte Handlos, beschäftigen wir uns mit der „Kampfzone ZiB-Redaktion“ und über die Beweggründe des neuen Medienmoguls aus Tirol, René Benko. Bewundernswert ist das Engagement des AFP-Journalisten Emal Haidary, der in Kabul jeden Tag sein Leben riskiert, damit wir über die Schrecken des Krieges in seiner Heimat erfahren.

[Statement] zeigt auf, wo andere schweigen. [Statement] berichtet ungeschönt von Verstößen gegen Pressefreiheit und Menschenrechte. Auf der ganzen Welt - aber auch aus dem eigenen Land, wenn es nötig sein sollte.

