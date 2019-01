Zivilbeamter der Polizeiinspektion Stiftgasse nimmt Taschendiebin fest

Wien (OTS) - Datum: 04.01.2019

Uhrzeit: 14.00 – 14.30 Uhr

Adresse: Wien 7., Mariahilfer Straße

Ein auf Taschendiebstähle spezialisierter Beamter der Polizeiinspektion Stiftgasse konnte am 4. Jänner 2019 eine Frau beobachten, die in einem Geschäft ein Beklei-dungsstück in der Hand hielt und sich mehrfach an andere Kunden herandrängte. Die 23-Jährige war dem Beamten bereits aus einer zurückliegenden Streife bekannt und dieses Verhalten ist typisch, um versteckt Geldbörsen von potenziellen Opfern zu stehlen. Als es der bulgarischen Staatsangehörigen gelang eine Geldbörse aus einem Rucksack zu entwenden, hielt der Beamte die Frau an und sie wurde vorläufig festgenommen. Das gestohlene Geld konnte dem Opfer zurückgegeben werden.

Empfehlungen der Kriminalprävention:

• Tragen Sie niemals viel Bargeld bei sich.

• Verteilen Sie Ihre Wertsachen auf mehrere Taschen.

• Bewahren Sie die Geldbörse in vorderen Hosen- oder Innentaschen auf.

• Tragen Sie Ihre Handtasche, Fotoapparat usw. an der Körpervorderseite. Sei-en Sie vorsichtig bei Handtaschen mit Magnetverschlüssen.

• Seien Sie im Gedränge besonders vorsichtig, besonders dann, wenn sich je-mand dicht an Sie drängt.

