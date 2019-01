Nehammer zu illegaler Migration: Einsatz von Sebastian Kurz hat sich gelohnt

VP-Migrationssprecher Nehammer sieht angesichts der aktuellen Zahlen zur illegalen Migration die Politik von Kurz bestätigt

Wien (OTS) - Der massive Rückgang der illegalen Migration über die zentrale Mittelmeerroute ist auf den engagierten Einsatz von Sebastian Kurz zurückzuführen. Seine konsequente Arbeit auf europäischer Ebene - vor allem im Rahmen des Ratsvorsitzes - macht sich bezahlt“, so Generalsekretär Karl Nehammer, Migrationssprecher der Neuen Volkspartei angesichts des Rückgangs, vor allem auf der Route nach Italien.



„Vor allem auf der zentralen Mittelmeerroute sind die geringsten Ankünfte seit 2012 registriert. Wir erinnern uns, dass vor eineinhalb Jahren die Schließung dieser gefährlichen Route noch als ‚Vollholler‘ bezeichnet wurde. Nun sehen wir, dass sich die Politik von Bundeskanzler Sebastian Kurz bestätigt und er Recht behält. Die zentrale Mittelmeerroute ist geschlossen, nun müssen die anderen Routen folgen“, so Nehammer.



Besorgt zeigt sich Nehammer über den Anstieg auf der Spanien-Route: „Hier sieht man, dass durch eine ideologische Bestemmhaltung die illegale Migration steigt. Die in Spanien regierenden Sozialdemokraten müssen zur Vernunft kommen, sonst wird sich die Situation weiter verschärfen.“



