RI-Empfang 3 - „Full house“ beim Jahresstart mit „Schweine“-Werten

500 Gäste beim gesellschaftspolitischen Auftakt des neuen Jahres im Klagenfurter Lakeside Park.

Klagenfurt (OTS) - „Wenn es ihn nicht schon seit 23 Jahren geben würde – man müsste ihn erfinden“, sprach ein begeisterter Teilnehmer das aus, was sich die rund 500 Gäste dachten: Der Neujahrsempfang des Renner-Institutes Kärnten ist als gesellschaftspolitischer Start ins neue Jahr für Opinion Leader und Repräsentanten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Medien offensichtlich nicht mehr wegzudenken. „Dafür breche ich sogar meinen Urlaub früher ab“, gestand ein anderer Teilnehmer.

Im (chinesischen) „Jahr des Schweines“ lautete die zentrale Botschaft von SPÖ-Landesparteivorsitzendem LH Peter Kaiser, dem Leiter des Renner-Instituts Kärnten, Harry Koller, sowie von SPÖ-Landesgeschäftsführer Andreas Sucher „Mut, Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft“ – Werte, die es 2019 mit voller Kraft zu leben gelte. Nicht nur, weil mit der AK, der Europa und der ÖH-Wahl drei Urnengänge bevorstehen.

„Wir wollen Partner der Menschen sein“, betonte LH Kaiser in seiner Rede – und er versprach, „dass wir sagen, was wir tun, und dass wir dann tun, was wir zuvor gesagt haben“. Sprich: „Die Menschen können sich auf uns verlassen!“

Beeindruckt von der Stimmung im Lakeside Park zeigte sich der Vorsitzende der Slowenischen Sozialdemokraten, Dejan Zidan: Er könne jetzt verstehen, wie es möglich gewesen sei, im März 2018 so ein sensationelles Wahlergebnis einzufahren, meinte er angesichts der motivierten, engagierten, gut gelaunten Gästemenge. In seiner Grußbotschaft rief er dazu auf, aktiv an einem sozialen, solidarischen Europa mitzuarbeiten. Denn: „Die EU hat uns Aufschwung und Stabilität gebracht und sie ist es, die den Frieden sichert.“

Hatte im Vorjahr der näher rückende Landtagswahltermin konkurrenzlos die Themenliste rund ums Buffet angeführt, gab es heuer „kunterbunten“ Gesprächsstoff. In interessante Diskussionen vertieft sah man unter anderem die beiden Landeshauptmannstellvertreterinnen Beate Prettner und Gaby Schaunig, Landesrätin Sara Schaar, Landesrat Daniel Fellner, Landtagspräsident Reinhart Rohr, Klubchef Herwig Seiser, Bundesratspräsidenten Ingo Appe, den Hohen Repräsentanten für Bosnien und Herzegowina, Valentin Inzko, AK-Präsident Günther Goach, Rot-Kreuz-Präsident Peter Ambrozy, Bildungsdirektor Robert Klinglmair, GKK-Direktor Johann Lintner, Prälat Matthias Hribernik, Bürgermeister aus allen Bezirken. Mitdabei waren auch zahlreiche Medienvertreter sowie Persönlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft und Sport.

