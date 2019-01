Bundesgremium der Tabaktrafikanten: Die Digitale Vignette aus der Trafik ist sofort gültig

In den Trafiken in ganz Österreich sind sowohl Jahres- als auch Kurzzeitvignetten in der klassischen und der digitalen Form erhältlich

Wien (OTS) - Wird eine Digitale Vignette online erworben, muss eine Wartefrist von 18 Tagen eingehalten werden. Mit dem Kauf der Digitalen Vignette in der Trafik ist diese sofort gültig und die Autofahrerinnen und -fahrer können gleich anschließend auf allen vignettenpflichtigen Straßen unterwegs sein.

Mit 31. Jänner 2019 endet die Gültigkeit des aktuellen Vignettenjahres und mit Berücksichtigung der Wartefrist muss die neue Digitale Vignette spätestens am 14. Jänner 2019 online gekauft werden. „Beim Kauf in der Trafik fällt diese Frist weg“, ruft Trafikanten-Branchensprecher Josef Prirschl in Erinnerung: „In 1.500 Trafiken österreichweit ist die Digitale Vignette bereits zu erwerben. Zu den bekannten Vorteilen der digitalen Version gegenüber der Klebevignette kommt beim Kauf in der Trafik die sofortige Gültigkeit noch dazu,“ so der Obmann des Bundesgremiums der Tabaktrafikanten in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

In den Trafiken in ganz Österreich sind sowohl Jahres- als auch Kurzzeitvignetten in der klassischen und der digitalen Form erhältlich. (PWK004/JHR)

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich

Bundesgremium der Tabaktrafikanten

Tel.: 05 90 900-3344

Internet: www.tabaktrafikanten.at



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe