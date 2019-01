SPÖ-Termine von 7. Jänner bis 13. Jänner 2019

Wien (OTS/SK) - DIENSTAG, 8. Jänner 2019:

17.00 Uhr Festakt „130 Jahre SPÖ“ in Hainfeld: Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Albert Pitterle hält SPÖ-Vorsitzende, Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner die Festrede. Weiters sprechen der niederösterreichische SPÖ-Vorsitzende Franz Schnabl, die Soziologin Laura Wiesböck und der Historiker Wolfgang Maderthaner (Kultursaal Gemeindezentrum Hainfeld, Hauptstraße 7, 3170 Hainfeld).

MITTWOCH, 9. Jänner 2019:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Arab Changes“, kuratiert von Gudrun Harrer, spricht Amir Khnifess (Head of the Center for Druze Studies and an expert in Middle East Politics) zum Thema „Israel – The Nation State of the Jewish People and Non-Jewish Minorities' Status“. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/y8aljb3p (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DONNERSTAG, 10. Jänner 2019:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Russia on the World Stage“, kuratiert von Nina Khrushcheva, findet eine Diskussion zum Thema „Critical Coverage – Reporting on Russia without Russophobia“ statt. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/yaykn2er (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 11. Jänner 2019:

10.00 Uhr Die SPÖ-Frauen, das Renner-Institut und der SPÖ-Klub laden zum 5. Barbara Prammer-Symposium „Europa der Frauen.Europa den Frauen“.

Programmablauf:

10.00 Uhr Eröffnung durch SPÖ-Klubobfrau, SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner; anschließend findet ein Eröffnungstalk mit der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures, der Bundesfrauenvorsitzenden Gabriele Heinisch-Hosek, der Direktorin des Karl-Renner-Instituts Maria Maltschnig und den beiden SPÖ-EU-SpitzenkandidatInnen Andreas Schieder und Evelyn Regner statt.

11.00 Uhr: Keynote von Prof.in (FH) Dr.in Stefanie Wöhl (FH des BFI Wien).

13.00 Uhr: Beginn der Workshops:

Workshop 1: „Frauen.Arbeit in Europa“ mit Evelyn Regner, Mitglied des Europäischen Parlaments in der S&D-Fraktion und Delegationsleiterin der SPÖ-EU-Abgeordneten

Workshop 2: „Frauen.Regionen in Europa“ mit Bettina Vollath, Präsidentin des steirischen Landtages

Workshop 3: „Frauenrechte in Europa“ mit Julia Herr, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Österreichs

15.15 Uhr Berichte aus den Workshops und Ausblick

Um Presseakkreditierung per E-Mail an elisabeth.bessert @ spoe.at wird gebeten! (10 bis 16 Uhr, Dachfoyer der Hofburg/Ausweichquartier Parlament, Josefsplatz, 1010 Wien).

SAMSTAG, 12. Jänner 2019:

19.00 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures besucht den Tirolerball im Rathaus Wien.

(Schluss) mp/mb

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493