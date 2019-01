Palfrader, Madani, Karl und Fussenegger zwischen den Hochs und Tiefs des Lebens

Start der neuen ORF-eins-Dramedy „Walking on Sunshine“ am 7. Jänner

Wien (OTS) - Alle reden vom Wetter. Doch so wirklich spannend wird es doch erst, wenn es um die Menschen und deren Hochs und Tiefs im Leben geht. Um gleich beides dreht sich die neue zehnteilige ORF-Dramedy „Walking on Sunshine“, die am Montag, dem 7. Jänner 2019, in ORF eins an den Start geht. Darin erzählen Robert Palfrader, Proschat Madani, Aaron Karl und Miriam Fussenegger vom mehr oder weniger normalen Alltag und den Sonnen- und Schattenseiten der Wetterredaktion des größten Senders im Lande. Zum Auftakt steht mit den ersten beiden Folgen (20.15 und 21.05 Uhr) gleich eine doppelte Dosis Sonnenschein auf dem Programm.

Das Redaktionsteam verstärken u. a. Selina Graf, Heidelinde Pfaffenbichler, Tanja Raunig, Alev Irmak, Georg Rauber und C. C. Weinberger. Unter der Regie von Andreas Kopriva standen in weiteren Rollen u. a. auch Aleksandar Petrovic, Martin Zauner, Bernhard Schir, Harald Windisch, Sophie Stockinger, Martin Niedermair, Stefanie Dvorak und Margarethe Tiesel vor der Kamera. Für die Drehbücher zu der 2017 in Wien und Umgebung, in Niederösterreich und im Burgenland gedrehten Serie zeichnet Mischa Zickler verantwortlich. „Walking on Sunshine“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Dor Film.

Mehr zu den Folgeninhalten

Folge 1 (Montag, 7. Jänner, 20.15 Uhr, ORF eins)

Routine ist was für Amateure und Anfänger – aber nichts davon trifft auf die von Dr. Tilia Konstantin (Proschat Madani) geleitete Wetterredaktion zu. Gerade noch hat Tilia den Praktikanten Lukas Jarić (Aaron Karl) entlassen, da erfährt sie, dass ein anderer Mitarbeiter krankheitsbedingt ausfällt und der abendliche Live-Einstieg akut gefährdet wäre. Eine kleine Erpressung unter Kollegen später sitzt Lukas mit der jungen Moderatorin Sophie (Miriam Fussenegger) im Ü-Wagen Richtung Hochkogel. Sehr zum Kummer von Conny (Selina Graf), ihrer ehrgeizigen Kollegin. Zugleich strebt Otto Czerny-Hohenburg (Robert Palfrader) nach einem vierjährigen alkoholentzugsbedingten Krankenstand zurück in den Sender. Früher moderierte er die „Zeit im Bild“, nun hat die Geschäftsführung aber andere Pläne mit ihm: Er soll das Wetter moderieren. Zunächst lehnt Otto dieses Angebot natürlich brüsk ab – um es dann aber doch anzunehmen. Am Hochkogel überschlagen sich derweil die Ereignisse, der Live-Einstieg steht auf Messers Schneide – und für einen Hobbysportler kommt nach einem Unfall jede Hilfe zu spät.

Folge 2 (Montag, 7. Jänner, 21.05 Uhr, ORF eins)

Auf der Heimfahrt von dem turbulenten Live-Einstieg am Hochkogel wird Conny von der Polizei aufgehalten. Der Radfahrer, den sie auf der Hinfahrt von der Straße gestoßen und im Graben liegen gelassen hat, ist gestorben, und Conny gerät gleich unter Verdacht. Zugleich versucht eine mysteriöse Frau Pichler (Stefanie Dvorak), Tilia Konstantin zu erpressen. Das Meteorologie-Studium, das Tilia angeblich in Bielefeld abgeschlossen hat, gibt es dort erst seit zehn Jahren. Doch die Fremde will überraschenderweise kein Geld von Tilia. Sie interessiert sich vielmehr dafür, wie Tilias Mann vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss aussagen wird. Damit noch nicht genug der Neuigkeiten: Mit Jana Fischer (Tanja Raunig) tritt eine neue Praktikantin ihren Dienst in der Wetterredaktion an. Und Lukas erfährt, dass ihm eine völlig unbekannte Dame ihr gesamtes Vermögen, allem voran eine Villa im Grünen, vererbt hat.

