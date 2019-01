ORF SPORT + mit Rodel-Weltcup in Königssee

Weiters am 5. und 6. Jänner: Bob-Weltcup, Tour de Ski und Volleyball-EM-Qualifikation

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 5. Jänner 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Rodel-Weltcup in Königssee (Doppelsitzer 1. Lauf um 10.00 Uhr, 2. Lauf um 11.25 Uhr, Damen 1. Lauf um 12.45 Uhr, 2. Lauf um 14.50 Uhr), vom Bob-Weltcup in Altenberg (Frauen 1. Lauf um 13.15 Uhr, 2. Lauf um 15.15 Uhr, Zweier Männer 1. Lauf um 16.30 Uhr), von der Tour de Ski in Val di Fiemme (10 km Damen Massenstart um 13.55 Uhr, 15 km Herren Massenstart um 15.50 Uhr) sowie von den CEV Volleyball-EM-Qualifikationsspielen der Frauen Österreich – Albanien um 17.30 Uhr und der Männer Österreich – Albanien um 20.15 Uhr. Weiters das „Yoga-Magazin“ um 8.00 und 9.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30 und 9.30 Uhr, das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 11.05 und 12.25 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie die Höhepunkte von der Vierschanzentournee in Innsbruck um 22.00 Uhr und vom Bob-Weltcup in Altenberg (Zweier Männer) um 23.00 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Rodel-Weltcup in Königssee (Herren 1. Lauf um 9.55 Uhr, 2. Lauf um 11.30 Uhr, Teamstaffel um 14.00 Uhr), von der Tour de Ski in Val di Fiemme (Final Climb Damen um 12.50 Uhr, Final Climb Herren um 14.40 Uhr) und vom Bob-Weltcup in Altenberg (Vierer Männer) zeitversetzt um 15.50 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 7.55 und 8.55 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.25 und 9.25 Uhr, das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun-und Extremsport um 11.10 Uhr, die Höhepunkte vom Damen-Slalom in Zagreb um 19.00 Uhr, von der Galanacht des Sports Kärnten 2018 um 20.15 Uhr und von der Tour de Ski in Val di Fiemme (Final Climb Damen um 20.40 Uhr, Final Climb Herren um 21.50 Uhr) sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 6. Jänner.

Nach der Nordamerika-Tour kehren die Rodler nach Europa zurück und kämpfen am ersten Jänner-Wochenende in Königssee um Weltcuppunkte. Kommentator ist Dieter Derdak, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Andreas Linger. Der 1. Lauf der Damen ist von 12.45 bis 13.50 Uhr, der 2. Lauf von 14.10 bis 15.15 Uhr und die Teamstaffel von 13.25 bis 14.40 Uhr auch live in der ORF-TVthek zu sehen.

Nach den Rennen in Sigulda und Winterberg bleiben die Bob- und Skeleton-Athletinnen und -Athleten in Deutschland. In Altenberg wird der Weltcup vom 4. bis 6. Jänner fortgesetzt.

Kommentator ist Andreas Barth. (ORF-TVthek: Samstag, 1. Lauf Frauen, 13.15 bis 14.25 Uhr; 2. Lauf Frauen, 14.45 bis 15.50 Uhr; 2. Lauf Zweier Männer, 18.00 bis 19.10 Uhr; Sonntag, 1. Lauf Vierer Männer, 11.30 bis 12.40 Uhr; 2. Lauf Vierer Männer, 13.00 bis 14.10 Uhr)

Zum 13. Mal wird in der Saison 2018/19 die Tour de Ski ausgetragen. Sieben Etappen stehen auf dem Programm: Nach den Auftaktbewerben in Toblach in Italien am 29. und 30. Dezember, Val Müstair in der Schweiz am 1. Jänner und Oberstdorf in Deutschland am 2. und 3. Jänner folgt nun Val di Fiemme in Italien am 5. und 6. Jänner (Massenstart und Final Climb).

Kommentator ist Johannes Hahn. Der Massenstart der Herren ist von 15.05 bis 16.30 Uhr auch live in der ORF-TVthek zu sehen.

Österreichs Volleyball-Herren schlugen in der EM-Qualifikation Gruppenfavorit Portugal sensationell 3:1 und sind auf Kurs Richtung Europameisterschaft. Portugal hatte vor diesem Spiel keinen Satz abgeben müssen, führt den Pool D auch weiter an. Österreich ist aber vor den letzten beiden Spielen im Jänner erster Verfolger der Iberer und hat alle Chancen, sich erstmals über eine Qualifikation für eine Endrunde zu qualifizieren. Österreichs Volleyball-Damen schrammten in ihrem vierten Spiel der EM-Qualifikation knapp an einer Sensation vorbei. Beinahe wäre ihnen gegen Gruppenfavorit Kroatien ein Punktgewinn geglückt. Am Ende setzte sich der dreifache EM-Finalist nach hartem Kampf 3:1 durch. Doch der Satzgewinn gegen ein Weltklasseteam könnte in der Endabrechnung viel wert sein. Österreich braucht in seinen letzten beiden Qualifikationsspielen im Jänner gegen Albanien und Schweiz zwei Siege, um eine Chance auf das EM-Ticket zu haben.

Kommentator ist Robert Neukirchner, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Peter Kleinmann.

