Start für die zweite Staffel „Young Sheldon“ am 7. Jänner

Zum Auftakt in Doppelfolge, immer montags in ORF eins

Wien (OTS) - „Young Sheldon“ ist zurück! Ab 7. Jänner 2019 stehen immer montags um 18.25 Uhr neue Folgen der zweiten Staffel des Spin-offs als deutschsprachige Free-TV-Premiere mit dem jungen Sheldon Cooper auf dem ORF-eins-Vorabendprogramm – zum Auftakt und am 14. Jänner in Doppelfolge. Nach „Young Sheldon“ geht es dann passenderweise auch gleich mit dem „großen Serien-Bruder“ weiter: Am Montag, dem 14. Jänner, startet um 19.20 Uhr die neue und finale Staffel der beliebten Nerd-Serie „The Big Bang Theory“.

Mehr zu den Inhalten der Auftaktfolgen:

„Young Sheldon: Ein Kühlschrank, viele Zeitungen und Stützräder“ (Montag, 7. Jänner, 18.35 Uhr, ORF eins)

Beim familiären Abendessen hat sich Sheldon schon an die Geräusche seiner Familie gewöhnt: das Schmatzen seines Bruders, das Strohhalmschlürfen seiner Schwester und das laute Atmen seines Vaters. Aber nun gibt es da ein neues Brummen, das ihm gehörig auf die Nerven geht. Also muss Sheldon der Sache auf den Grund gehen und zerlegt daraufhin kurzerhand den Kühlschrank. Als sein erboster Vater ihm die Reparaturkosten aufbrummt, muss Sheldon einen Job als Zeitungsausträger annehmen. Diese Aufgabe stellt ihn naturgemäß vor neue Schwierigkeiten.

Mit Iain Armitage (Sheldon Cooper), Zoe Perry (Mary Cooper), Raegan Revord (Missy Cooper), Lance Barber (George Cooper sr.), Montana Jordan (George Cooper jr.), Annie Potts (Constance „Meemaw“ Tucker) u. a.

„Young Sheldon: Das andere Wunderkind, seine Eltern und noch ein Bier“ (Montag, 7. Jänner, 18.55 Uhr, ORF eins)

Sheldon staunt nicht schlecht, als er im Kurs von Dr. Sturgis plötzlich ein Mädchen in seinem Alter sitzen sieht. Paige hat einige erstaunliche wissenschaftliche Aufsätze verfasst und wurde von Dr. Sturgis in seinen Kurs eingeladen. Natürlich ist Sheldon fürchterlich eifersüchtig, noch dazu, da Paige Sheldon in einigen Punkten kognitiv überlegen ist. Mary hingegen hofft, dass Paige und Sheldon Freunde werden und lädt die Familie zu sich nach Hause ein.

Mit Iain Armitage (Sheldon Cooper), Zoe Perry (Mary Cooper), Raegan Revord (Missy Cooper), Lance Barber (George Cooper sr.), Montana Jordan (George Cooper jr.), Annie Potts (Constance „Meemaw“ Tucker) u. a.

