UnionPay International bietet globalen Entwicklern Zugriff auf seine APIs

Shanghai (ots/PRNewswire) - UnionPay International (UPI) gab heute den Start von UPI Developer bekannt, einer offenen Plattform, die globalen Entwicklern in der ersten Phase Zugriff auf 18 der grenzüberschreitenden mobilen Internet-Zahlungsprodukte und -Dienstleistungen von UnionPay gewährt. Über die Programmierschnittstelle (Application Programming Interface, API) der Plattform können Entwickler die technischen Dienstleistungen von UnionPay effizient und kostengünstig in ihre Produkte integrieren und so den Karteninhabern von UnionPay mehr Zahlungsszenarien und -dienste zur Verfügung stellen und ihr Zahlungserlebnis verbessern.

18 APIs der grenzüberschreitenden Dienste von UnionPay sind nun über UPI Developer zugänglich

"Mit der Entwicklung innovativer Zahlungstechnologien und kommerzieller Anwendungen beschleunigt UPI den Aufbau seiner innovativen Zahlungstechnologie und Servicekapazität und fördert die Digitalisierung seines kartenbasierten Geschäfts, um die Entwicklung mobiler Zahlungen zu unterstützen", sagte Cai Jianbo, der CEO von UPI. Er fügte hinzu, dass UPI dabei ist, Zahlungsdienste für die nächste Generation zu entwickeln, und während es die Anforderungen der Karteninhaber erfüllt, beabsichtigt es den Anforderungen seiner Partner nach Innovationen im Zahlungsverkehr besser gerecht zu werden. In Zukunft wird UPI seinen Partnern helfen, die Effizienz und Flexibilität bei der Anwendung innovativer Produkte von UnionPay zu verbessern und die Realisierung der grenzüberschreitenden und App-übergreifenden Vernetzung der verschiedenen mobilen Zahlungsdienste von UnionPay zu beschleunigen.

Innovation und Verbesserung der Servicefähigkeiten

Im Einklang mit den Veränderungen im Zahlungsverhalten der Verbraucher hat UnionPay eine Reihe innovativer Zahlungsprodukte auf den Markt gebracht, darunter die "UnionPay"-App, QR-Code-Zahlung, Mobile QuickPass und In-App-Zahlungen. Diese Produkte sind von UPI weltweit eingeführt worden. Bisher werden diese mobilen Zahlungsdienste in 43 Ländern und Regionen außerhalb des chinesischen Festlandes akzeptiert. Unterdessen hat UPI mehrere innovative Serviceplattformen wie UnionPay International Mobile Payment Service (UMPS) und TSP aufgebaut, um seine Partner dabei zu unterstützen, die mobilen Zahlungsdienste von UnionPay schnell und sicher abzuwickeln.

Basierend auf seinen Erfahrungen bei der Entwicklung und Förderung innovativer Zahlungsprodukte bietet UPI nun drei Arten von Dienstleistungen über UPI Developer an: Erstens, wird offene Zugänglichkeit zu den wichtigsten APIs geboten. Entwickler haben nun Zugriff auf die APIs von 18 der gängigsten Zahlungs- und Datendienste von UnionPay, einschließlich QR-Code-Zahlung und Token. Zweitens, wird eine Kombination aus mehreren APIs zur Verfügung gestellt, um Partnern Zahlungslösungen aus einer Hand anzubieten, die sie sowohl bei der Produktentwicklung als auch der kommerziellen Anwendung unterstützen. Drittens gibt es verschiedene technische Unterstützungsdienste, einschließlich technischer Dokumentation, technischer Anleitung sowie Produktprüfung und -zertifizierung.

Erweiterung des Zahlungsökosystems

Derzeit verbessert UnionPay seine globalen Servicekapazitäten auf der Grundlage seiner Vision, eine internationale Marke aufzubauen. Die Einführung von UPI Developer erweitert dabei den Umfang der technischen Servicekunden von UPI. Kartenaussteller, Käufer, Händler, Softwareentwickler, Mobilfunkbetreiber und andere Partner von UnionPay weltweit können davon profitieren.

Kartenaussteller und Käufer können über UPI Developer Online-Dienste wie Produktinformationen, Entwicklung und Prüfung erhalten. In Zukunft werden die von der Plattform angebotenen Dienste den gesamten Geschäftsprozess abdecken und so die Ressourcen und Zeit der Institute für die Anbindung an das UnionPay-Netzwerk sparen.

UnionPay International vertraut auf den UPI Developer und wird sein Technical Partner Program starten. In Zukunft können Dritt-Zahlungsunternehmen und Softwareentwickler die technischen Dienstleistungen von UnionPay über UPI Developer per Online-Registrierung und -Anwendung beziehen und sich so dem grenzüberschreitenden Zahlungsökosystem von UnionPay anschließen. Das Programm wird UPI bei der Zusammenarbeit mit mehr Arten von Institutionen unterstützen und die Anwendung des UnionPay-Zahlungsdienstes auf lokalisierte Zahlungsszenarien fördern.

Im nächsten Schritt wird UnionPay International weiterhin die Vielfalt und Menge seiner offenen APIs erweitern, seine Geschäftsmöglichkeiten für globale Partner weiter öffnen, das Update von UPI Developer fördern und seine Dienstleistungen für UnionPay-Karteninhaber weltweit durch umfassende und intensive Zusammenarbeit mit verschiedenen Branchenteilnehmern optimieren.

