AVISO Pressekonferenz: "Windkraft wird zur 100% erneuerbaren Stromversorgung viel beitragen" am 08.01.2019 in Wien

2018 brachte weiteren Rückgang beim Windkraftausbau. 2019 wird für die heimische Windkraft ein Entscheidungsjahr.

Wien (OTS) - Seit mehr als einem Jahr hat die österreichische Politik mit der Regierungserklärung festgeschrieben, bis 2030 eine vollständig erneuerbare Stromversorgung zu erreichen. 2018 hatte Österreich die EU-Ratspräsidentschaft inne und für die EU die Klimakonferenz in Katowice bestritten. Was hat dieses Jahr für die Windenergie gebracht? Zum Jahresanfang wird die IG Windkraft die aktuellen, rückläufigen Ausbauzahlen und den Stand der Nutzung der Windkraft in Österreich präsentieren. Dabei wird detailliert auf Projektstandorte und die Verteilung in den Bundesländern eingegangen. Wie entwickelt sich der Ausbau in den nächsten Jahren? Wo werden 2019 Windkraftanlagen errichtet? Welche Maßnahmen und Weichenstellungen braucht es, damit das Erneuerbaren Ausbau Gesetz ein Erfolg wird und die Energiewende im Strombereich gelingen kann?



Datum: 08.01.2019, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: Café Heuer, Treitlstrasse 2, 1040 Wien, Österreich

Ihre Anmeldung erleichtert uns die Organisation, am besten bis Montag, 07.01.2019 unter m.fliegenschnee@igwindkraft.at

