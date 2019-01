Innere Stadt: Vielfältige Konzerte im „Jazzland“

Wien (OTS/RK) - Einmal mehr startet der Musik-Klub „Jazzland“ (1., Franz-Josefs-Kai 29, nahe der Ruprechtskirche) mit „bluesigen“ Rhythmen den Veranstaltungskalender im Neuen Jahr. Der rund um den Globus bekannte Blues-Gitarrist und –Sänger Hans Theessink, Träger des „Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien“ (2011), ist heute, am Freitag, 4. Jänner, sowie am Samstag, 5. Jänner, mit einem abwechslungsreichen Programm zu hören. Traditionelle Blues-Stücke, Auszüge aus Alben („True & Blue“, „Wishing Well“, „Delta Time“, u.a.) und bislang noch nicht öffentlich gespielte Eigenkompositionen werden dem Publikum gut gefallen. Beginn der Konzerte: 21.00 Uhr. Einlass:

ab 19.00 Uhr, Eintritt: 15 Euro. Klub-Chef Axel Melhardt, Träger des „Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien“ (1994) engagiert neben Granden der Jazz-Musik immer wieder Talente.

Ranzler (7.1.), Marsall-Pfister (8.1.), Mojo Blues (9.1./10.1.), Haider (11.1./12.1.). Infos: office @ jazzland.at

Im Rahmen der Reihe „Rising Star Serie“ musiziert am Montag, 7. Jänner, eine beachtenswerte Combo mit dem markanten Namen „Die Ranzler“ im „Jazzland“. Wer sich für Saxophone begeistert, darf den „Ranzler“-Abend nicht versäumen. Der Kartenpreis beträgt 11 Euro. Am Dienstag, 8. Jänner, macht das „David Laszlo Marsall – Jerry Pfister Quartett“ mitreißende Musik. Marsall ist ein exquisiter Saxophonist und Klarinettist. Pfister bläst meisterlich die Trompete und erfreut das Publikum obendrein als Sänger. Eintritt: 11 Euro. An zwei Abenden spielt die legendäre „Mojo Blues Band“ in dem gemütlichen Klub nächst der Ruprechtskirche: Am Mittwoch, 9. Jänner, und am Donnerstag, 10. Jänner, spannt „Mojo“-Leiter Erik Trauner (Gitarre, Gesang, Harmonika) mit seinen Freunden einen unwiderstehlich klingenden Liederbogen vom Chicago-Blues bis zum Country-Blues. Kostproben aus den letzten CDs „Live On Stage“, „Walk The Bridge“ und „Get Out Blues“ werden bei diesen Konzerten garantiert nicht fehlen. Karten:

15 Euro. Joe Haider ist ein renommierter Jazz-Pianist, Komponist und Kapellenleiter, der mit seinem „Joe Haider Trio“ am Freitag, 11. Jänner, sowie am Samstag, 12. Jänner, auf der „Jazzland“-Bühne das Publikum beeindruckt. Der Eintritt kostet 18 Euro. Sämtliche angeführten Konzerte fangen um 21.00 Uhr an (Einlass ins Lokal: ab 19.00 Uhr). Mehr Informationen (Jänner-Konzerte-Übersicht): Telefon 533 25 75. Nähere Auskünfte per E-Mail: office @ jazzland.at.

Allgemeine Informationen:

Jazz-Klub „Jazzland“:

www.jazzland.at

Blues-Musikus Hans Theessink:

www.theessink.com

Bläser David Laszlo Marsall:

www.marsall.at/de/d.1.marsall

Ensemble „Mojo Blues Band“:

www.mojobluesband.com

Pianist Joe Haider (JHM Publishing):

www.jhmpublishing.ch/Band1.php

Musik-Veranstaltungen im 1. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/innerestadt/

