ASFINAG: Lawinensprengung bei Flachau – Totalsperre der A 10 am frühen Nachmittag

Salzburg (OTS) - Nach den jüngsten intensiven Schneefällen führt die ASFINAG heute am frühen Nachmittag eine Lawinensprengung nahe Flachau durch. Die kontrollierte Sprengung erfolgt aus Gründen der Verkehrssicherheit und in Abstimmung mit der örtlichen Lawinenkommission. „Vorbeugend sperren wir daher die A 10 Tauern Autobahn von 13.30 bis etwa 14.30 Uhr in beiden Fahrtrichtungen“, informiert der zuständige ASFINAG Autobahnmeister Christian Kleewein.

Der Verkehr wird für rund eine Stunde angehalten – in Fahrtrichtung Villach bei der Einhausung Flachau, in Richtung Salzburg beim Parkplatz Krottendorf. Durchgeführt wird die Sprengung gegen 14.00 Uhr von dafür ausgebildeten Mitarbeitern des ASFINAG Streckendienst im Pongau.

Auch weiterhin sind für die Tauernstrecke sehr starke Schneefälle angesagt. Die ASFINAG appelliert, die Fahrweise unbedingt an die Straßenverhältnisse anzupassen. Das bedeutet runter vom Gas und ausreichend Sicherheitsabstand!

