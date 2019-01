Gesuchter Mann festgenommen

Wien (OTS) - Datum: 03.01.2019

Uhrzeit: 10.15 Uhr

Adresse: 10., Am Hauptbahnhof

Beamte der Bereitschaftseinheit konnten am 3. Jänner 2019 einen 54-jährigen gesuchten Mann im Zuge einer Kontrolle am Hauptbahnhof festnehmen. Der Beschuldigte (slowakischer Staatsbürger) wurde wegen mehrerer Straftaten gegen fremdes Eigentum in der Tschechischen Republik gesucht. Er wurde in eine Justizanstalt überstellt.

