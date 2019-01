Einbruch in Büroräumlichkeiten eines Hotels

Wien (OTS) - Datum: 03.01.2019

Uhrzeit: 06.30 Uhr

Adresse: Wien 15.

Ein Mitarbeiter eines Hotels in Rudolfsheim-Fünfhaus bemerkte am 3. Jänner 2019 um 06.30 Uhr einen fremden Mann in den Büroräumlichkeiten des Gebäudes. Er verständigte die Polizei und der 32-Jährige wurde, nachdem er mehrere Hotelzimmer-Karten widerrechtlich an sich genommen hatte, festgenommen. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei dem serbischen Staatsangehörigen um einen Mann handelt, dem zumindest drei weitere ähnlich gelagerte Einbruchsdiebstähle zugeordnet werden können. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West übernimmt die weiteren Ermittlungen.

