Raub in Geschäft

Wien (OTS) - Datum: 03.01.2019

Uhrzeit: 19.30 Uhr

Adresse: 9., Nußdorfer Straße

Am 3. Jänner 2019 um 19.30 Uhr ist es in einem Geschäft in der Nußdorfer Straße zu einem Raub gekommen. Ein derzeit unbekannter Täter bedrohte eine Mitarbeiterin an der Kassa mit einer Pistole und forderte Bargeld. Mit der Beute flüchtete der Mann. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at