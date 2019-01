GROWTH. THE FUTURE OF INVESTING.

INVESTORINNEN.COM Konferenz & Awards 2019



Die Investorinnen Konferenz findet bei BDO Austria, mit Schwerpunkt

auf weibliche Investoren statt. Mit dabei sind unter anderem

Margarete Schramböck, Ewald Nowotny, Edeltraud Stiftinger, Brigitte

Baumann und Hansi Hansmann. Am Abend werden in der Oesterreichischen

Nationalbank von einer prominenten Fachjury fünf "Investorinnen

Awards 2019" an Frauen vergeben, die sich um die österreichische

Gründungs- und Investmentszene verdient machen. Die Initiative

INVESTORINNEN.COM mit Sophie Martinetz (CEO Seinfeld

Professionals/Northcote.Recht), Selma Prodanovic (CEO

1millionstartups) und Irene Fialka (CEO INiTS) hat sich vorgenommen,

die Frauenquote von 2% bei Gründungen und Investitionen zu erhöhen.

Programm "Exit": Workshops, Podiumsdiskussionen,

Investorinnen/Start-up Speed-Dating.

Schwerpunkte: Vernetzung, Investmentkriterien, Exit-Szenarien.



Datum: 16.1.2019, 10:00 - 22:00 Uhr



Ort:

BDO Austria

Am Belvedere 4, 1100 Wien



Url: http://www.investorinnen.com



