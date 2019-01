Digitalisierung betrifft bereits jeden dritten Job: AK Zukunftsfonds fördert Mitglieder mit 30 Millionen Euro

Linz (OTS) - Die Digitalisierung beschäftigt die Arbeitnehmer/-innen im Industriebundesland Oberösterreich ganz besonders: 36 Prozent erleben, dass der Fortschritt ihren Arbeitsplatz bereits verändert hat. Ein Fünftel befürchtet, die eigene Arbeit würde in einigen Jahren von Robotern oder Computern übernommen werden. Die Arbeiterkammer Oberösterreich reagiert auf diese Entwicklungen mit dem neuen AK-Zukunftsfonds. Dieser fördert Projekte, die die Menschen in der digitalen Welt unterstützen.

In einer Pressekonferenz am Freitag, 11. Jänner 2019 um 11 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 5. Stock, Seminarraum 3 , informieren wir Sie über eine Sonderauswertung des Österreichischen Arbeitsklima Index zum Thema Digitalisierung und präsentieren Ihnen, wie die AK Oberösterreich auf diese Entwicklungen reagieren wird. Unter dem Titel Digitalisierung betrifft bereits jeden dritten Job: AK-Zukunftsfonds fördert Mitglieder mit 30 Millionen Euro stehen Ihnen dazu als Gesprächspartner AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und AK-Direktor Dr. Josef Moser, MBA , zur Verfügung.





Digitalisierung betrifft bereits jeden dritten Job: AK-Zukunftsfonds fördert Mitglieder mit 30 Millionen Euro

Pressekonferenz mit AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und AK-Direktor Dr. Josef Moser, MBA.

Datum: 11.01.2019, 11:00 Uhr

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich, Seminarraum 3, 5. Stock

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Österreich

Url: http://ooe.arbeiterkammer.at

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich

Ulrike Mayr, MSc

+43 (0)50/6906-2193

ulrike.mayr @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at