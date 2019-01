Alain Van Groenendael neuer Chairman und CEO von Arval

Mit 1.1.2019 wird Alain Van Groenendael Chairman und CEO von Arval, einem der weltweit führenden Anbieter von Full-Service-Leasing.

Wien (OTS) - Alain Van Groenendael blickt auf 30 Jahre internationale Berufserfahrung zurück. Einen Großteil seiner Karriere verbrachte er bei der Citibank in unterschiedlichen Funktionen und Standorten, zuletzt als CEO der Consumer Bank für Westeuropa und Mitglied des Citigroup Management Committee. Darüber hinaus war er Vorsitzender der Division Loans & Financial Services der PPR-Gruppe und Chairman und CEO von Finaref.

2008 wurde Alain Van Groenendael zum Vorstandsmitglied und stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden von BNP Paribas Personal Finance ernannt. Im Jahr 2015 wurde er Vorsitzender des Unternehmens und Mitglied der Management Committees für International Financial Services sowie für Retail Banking der BNP Paribas Group. Van Groenendael spielte eine führende Rolle bei der internationalen Entwicklung der Gruppe, baute strategische Partnerschaften in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fahrzeuge und Vertrieb aus und setzte sich für die digitale Transformation des Unternehmens ein.

Von November 2017 bis Juni 2018 war er Chairman von Opel Vauxhall Finance.

Weiters war Alain Van Groenendael Vizepräsident des ASF (French Association of Specialised Financial Companies) und Präsident von Eurofinas (European Federation of Finance House Associations).

Alain Van Groenendael: "Es erfüllt mich mit großem Stolz, Teil von Arval zu sein. Ich habe große Achtung vor der Arbeit meines Vorgängers Philippe Bismut, der acht Jahre an der Spitze von Arval Weitblick und Mut bewiesen hat. Angesichts der sich ständig ändernden Mobilitätsbedürfnisse sehe es nun als meine Aufgabe an, für weitere Innovationen zu sorgen und unseren Kunden die besten Lösungen anzubieten. Alle Mitarbeiter von Arval können auf meinen Einsatz für den gemeinsamen Erfolg zählen." Arval ist in 29 Ländern vertreten und betreut über eine Million Fahrzeuge.

Alain Van Groenendael ist Absolvent der ICHEC Brussels Management School und hat einen Abschluss als Vertriebsingenieur an der Saint-Louis University in Brüssel.

Seine Ernennung zum Chairman und CEO von Arval erfolgte mit Wirkung zum 1. Jänner 2019.

Über Arval

Arval wurde 1989 als 100%ige Tochter von BNP Paribas gegründet und hat sich auf Full-Service-Leasing spezialisiert. Maßgeschneiderte Lösungen optimieren die Unternehmensmobilität und lagern Risiken, die mit dem Flottenmanagement verbunden sind, aus. Arval bietet seinen Kunden – großen internationalen Gesellschaften, KMUs und Selbständigen – fachkundige Beratung und höchste Service-Qualität. www.arval.at

Über BNP PARIBAS

BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 196.000 Mitarbeitern in 73 Ländern vertreten, davon über 149.000 in Europa. Mehr Infos: www.bnpparibas.com

