Mann nach räuberischem Diebstahl festgenommen

Wien (OTS) - Datum: 02.01.2019

Uhrzeit: 13.30 Uhr

Adresse: 7., Mariahilfer Straße

Ein 27-jähriger georgischer Staatsangehöriger versuchte am 2. Jänner 2019 um 13.30 Uhr in einem Geschäft in der Mariahilfer Straße mehrere Waren zu stehlen. Als ihn der Ladendetektiv anhalten und kontrollieren wollte, verletzte er den 33-Jährigen an der Hand. Der Beschuldigte konnte noch am Tatort vorläufig festgenommen werden.

