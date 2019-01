Toto: Dreifachjackpot mit 21.000 Euro wartet

Zwölfer-Jackpot zweimal geknackt

Wien (OTS) - Das neue Toto Jahr startet, so wie das alte geendet hat:

Ohne Dreizehner. Damit geht es am Wochenende in der Runde 1B um einen Dreifachjackpot, und für all jene, die 13 Spiele richtig tippen, warten somit insgesamt rund 21.000 Euro.

Beim Zwölfer ging es um einen Jackpot, und der wurde von zwei Spielteilnehmern geknackt. Ein Salzburger und ein Tiroler erhalten dafür jeweils rund 3.200 Euro.

Auch in der Torwette gab es keinen Gewinn im ersten Rang, es gelang also niemandem, alle fünf Spiele richtig zu tippen. Damit geht es am Wochenende um einen Jackpot.

Annahmeschluss für die Runde 1B ist am Samstag um 15.50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 1A:

3fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 16.287,25 – 21.000 Euro warten 2 Zwölfer zu EUR 3.152,50 36 Elfer zu je EUR 15,50 258 Zehner zu je EUR 4,30 299 5er Bonus zu je EUR 1,50

Der richtige Tipp: 2 1 X 1 X / X 1 2 2 1 X 2 2 2 X 1 1 2

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 591,12 Torwette 2. Rang: 2 zu je EUR 118,20 Torwette 3. Rang: 50 zu je EUR 5,90 Hattrick: JP zu EUR 113.033,15

Torwette-Resultate: 0:+ +:1 2:2 2:1 1:1

