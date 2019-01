Lotto: Doppeljackpot – 2,8 Millionen am Dreikönigstag

Jackpot beim Joker mit rund 400.000 Euro

Wien (OTS) - Von ihrer sparsamen Seite zeigte sich Fortuna zu Beginn des neuen Jahres, denn es gab weder einen Sechser, noch einen Joker. Damit geht es am Wochenende um zwei gut gefüllte Töpfe.

Bei Lotto wartet am Dreikönigstag ein Doppeljackpot, da es am Mittwoch zum zweiten Mal in Folge keine „sechs Richtigen“ gab. Im Sechser-Topf liegen damit rund 2,8 Millionen Euro.

Einen Solotreffer und damit einen sechsstelligen Gewinnbetrag gab es beim Fünfer mit Zusatzzahl. Ein Kärntner war mit dem elften von 20 gespielten Quicktipps erfolgreich und gewann mehr als 116.500 Euro.

LottoPlus

Auch LottoPlus startete ohne Sechser ins Jahr 2019, und damit kam die Gewinnsumme wieder den 47 Gewinnern eines Fünfers zugute. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 250.000 Euro.

Joker

Schließlich gab es auch beim Joker keine Quittung mit der richtigen Gewinnzahl. Am kommenden Sonntag wartet somit ein Jackpot, der mit etwa 400.000 Euro gefüllt sein wird.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 02.01.2019

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.700.309,50– es geht um 2,8 Mio. Euro 1 Fünfer+ZZ zu je EUR 116.533,50 140 Fünfer zu je EUR 908,00 258 Vierer+ZZ zu je EUR 147,80 6.109 Vierer zu je EUR 34,60 5.915 Dreier+ZZ zu je EUR 16,10 87.266 Dreier zu je EUR 4,30 203.938 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 02 10 12 13 26 28 Zusatzzahl: 35

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 02.01.2019

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 47 Fünfer zu je EUR 6.760,20 2.320 Vierer zu je EUR 23,20 39.773 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 08 14 25 29 31 41

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 02.01.2019

JP Joker, im Topf bleiben EUR 216.908,53 – 400.000 Euro warten 10 mal EUR 8.800,00 110 mal EUR 880,00 1.000 mal EUR 88,00 10.880 mal EUR 8,00 106.593 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 0 9 9 4 6 6

