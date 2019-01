Applied Chemistry studieren, Nachhaltigkeit fördern und Ressourcen schonen

Krems (OTS) - Gerade wurden wieder die UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei der großen Klimakonferenz im polnischen Kattowitz diskutiert, die Themen Umwelt – und Nachhaltigkeit sind allgegenwärtig. Diese Problemstellungen, die die Gesellschaft in Zukunft mehr denn je beschäftigen werden, werden unter anderen im Bachelor-Studium Applied Chemistry an der IMC FH Krems behandelt. Vorlesungen im Bereich der nachwachsenden Rohstoffe und der Abfallverwertung sind in diesem in Österreich einzigartigen Studium fest verankert. Dadurch wird das Umweltbewusstsein der Studierenden gestärkt und sie werden gleichzeitig an die neuen und zukunftsorientierten Anforderungen an chemische Fachkräfte herangeführt.

"Fossile Brennstoffe sollen langfristig durch neue Energieträger ersetzt werden, die Entwicklung wirksamer Antibiotika und Chemotherapeutika sind dringende Aufgaben, neue „intelligente“ Werkstoffe werden unsere Zukunft prägen. Chemie spielt bei all diesen Themen eine wichtige Rolle. Moderne Chemie beschäftigt sich nämlich mit dem verantwortungsvollen Umgang mit Rohstoffen und mit Abfallverwertung und der Lösung wichtiger gesellschaftsrelevanter Fragestellungen", bestätigt auch Studiengangsleiter Dr. Uwe Rinner.

Applied Chemistry studieren

Bedingt durch den rasanten technologischen Fortschritt werden an Fachkräfte der modernen chemischen Industrie 4.0 zusätzliche Anforderungen gestellt. Neben dem essentiellen fundierten chemischen Wissen werden aufgrund des höheren Einsatzes vernetzter IT-Systeme Kompetenzen im Bereich der Prozessanalyse und des Prozessmanagements erwartet. Chemische Prozesssteuerung und die damit verbundene computerunterstützte Auswertung großer Datenmengen nimmt bei der Qualitätssicherung und bei der Online-Prozessoptimierung eine Schlüsselposition ein.

Der englischsprachige Bachelor-Studiengang Applied Chemistry ist die direkte Antwort auf das veränderte Anforderungsprofil an internationale chemische Fachkräfte, die den neuen Forderungen der Industrie durch eine praxisbezogene Ausbildung gerecht werden. Durch die Verknüpfung chemischer Fachgebiete mit computerbasierten Methoden werden jene Kompetenzen vermittelt, die von Seiten der Industrie zukünftig immer stärker gefordert werden. Darüber hinaus stehen auch zukunftsträchtige Themen wie Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung auf dem Lehrplan. Der Schwerpunkt der Ausbildung liegt im Bereich der organischen präparativen Chemie und der instrumentellen Analytik. Absolventen sind dadurch bestens auf die Herausforderungen des chemischen Arbeitsmarktes vorbereitet.

Einzigartig – Die Highlights des Studiengangs

Der Studiengang ist auf Englisch

Sammeln weiterer Erfahrung durch ein internationales Praxissemester – Mitarbeit bei Firmen und akademischen Einrichtungen. Studierende haben die Möglichkeit ein Semester im Ausland zu verbringen und bei renommierten Betrieben und Universitäten zu lernen

Computerbasierte Modelle und statistischer Methoden zur optimalen Datenerfassung und Verarbeitung sind im Curriculum prominent vertreten

Perfekt aufeinander abgestimmte Vorlesungen – die Lehrinhalte werden von unterschiedlichen Seiten betrachtet, dadurch sollen Studierende die Zusammenhänge der unterschiedlichen Disziplinen besser erkennen können

Vermittlung aktueller Lehrinhalte durch Einbezug von Lektoren aus der chemischen Industrie

Beste Chancen für Absolventinnen und Absolventen am Arbeitsmarkt, da Kontakte mit Firmenvertretern bereits sehr früh geknüpft werden können

Fundiertes chemischen Grundverständnis und modernen zukunftsorientierten Methoden werden gleichsam gefördert

Wahlmöglichkeiten und Spezialisierung in den Bereichen der organischen präparativen und instrumentell analytischen Chemie



Online für Applied Chemistry bewerben

Im Herbst 2018 startete die erste Kohorte des neuen englischsprachigen Bachelor-Studiengang Applied Chemistry. Die Online-Bewerbung für den Start im Herbst 2019 ist bereits möglich.

Bewerbung für den englischsprachigen Bachelor-Studiengang Applied Chemistry unter: www.fh-krems.ac.at.

IMC Open House

23. Februar 2019, 9-15 Uhr

IMC Campus Krems

Rückfragen & Kontakt:

IMC FH Krems

Michaela Sabathiel

Leiterin Marketing & Öffentlichkeitsarbeit



Mag. Julia Erber

Kommunikation & PR

E-Mail: marketing @ fh-krems.ac.at