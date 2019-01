Chubb European Group bereitet sich auf Brexit vor, schließt Umzug nach Frankreich ab

London (ots/PRNewswire) - Chubb European Group hat heute den Umzug ihres Firmensitzes von London nach Frankreich mit Wirkung zum 1. Januar verkündet. Dieser Umzug im Vorfeld des Brexit wurde bereits zuvor angekündigt. Mit dieser Maßnahme, die im Juli 2018 von den Regulierungsbehörden genehmigt wurde, erhalten Chubb-Kunden kontinuierlichen, lückenlosen Service unabhängig vom Ausgang der Brexit-Verhandlungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union.

Chubb-Kunden erhalten kontinuierlichen, lückenlosen Service unabhängig vom Ausgang der Brexit-Verhandlungen

David Furby, Regional President der Chubb European Group, sagte: "Chubb hat klar gemacht, dass es für seine Kunden, Makler und Partner Klarheit, Servicekontinuität und Gewissheit sicherstellen will, unabhängig vom endgültigen Ausgang der Brexit-Verhandlungen. Wir freuen uns, dass die Chubb European Group den Umzug ihres Firmensitzes nach Frankreich wie geplant abgeschlossen hat."

Das Geschäft von Chubb European Group SE und auch ACE Europe Life SE untersteht ab sofort der französischen Regulierungsbehörde ACPR: 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. Im Vereinigten Königreich sind sie - bis auf Weiteres - als berechtigte EWR-Zweigstellen tätig. Beide Körperschaften werden im Vereinigten Königreich durch die Financial Conduct Authority reguliert.

Die neue Meldeadresse für Chubb European Group SE und ACE Europe Life SE ist La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, France.

Die Gesellschaftsregisternummer für Chubb European Group SE hat sich zu 450 327 374 RCS Nanterre geändert.

Die Gesellschaftsregisternummer für ACE Europe Life SE hat sich zu 497 825 539 RCS Nanterre geändert.

Weitere Informationen zu Chubbs Brexit-Plänen finden Sie unter www.chubb.com/brexit

Informationen zu Chubb

Chubb ist der größte börsennotierte Industrieversicherer der Welt. Mit Niederlassungen in 54 Ländern und Territorien bietet Chubb einem vielfältigen Kundenkreis gewerbliche und private Sach- und Unfallversicherungen, private Krankenzusatzversicherungen, Rückversicherungen und Lebensversicherungen. Chubb bewertet, übernimmt und verwaltet Risiken mit Wissen und Disziplin. Schadenfälle werden fair und schnell reguliert. Das Unternehmen zeichnet sich durch ein breitgefächertes Produkt- und Serviceangebot, umfassende Vertriebskapazitäten, eine außerordentliche Finanzstärke und weltweite Niederlassungen aus. Das Mutterunternehmen Chubb Limited ist an der New Yorker Börse notiert (NYSE: CB) und Bestandteil des Aktienindex S&P 500. Chubb verfügt über Direktionsbüros in Zürich, New York und London sowie an anderen Standorten und beschäftigt weltweit rund 31.000 Mitarbeiter. Nähere Informationen finden Sie unter: chubb.com/uk

