ORF SPORT + mit Jännerrallye und Tour de Ski

Auch am 3. Jänner: Pressekonferenz des Volleyballverbands zur EM-Qualifikation

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 3. Jänner 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Pressekonferenz des Österreichischen Volleyballverbands zur EM-Qualifikation um 11.00 Uhr, von der Tour de Ski in Oberstdorf (15 km Verfolgung Herren um 13.00 Uhr, 10 km Verfolgung Damen um 15.10 Uhr) und von der Jännerrallye um 14.20 Uhr, die Höhepunkte vom Air Race 2018 um 19.00 Uhr und von der Tour de Ski in Oberstdorf (15 km Verfolgung Herren um 20.15 Uhr, 10 km Verfolgung Damen um 21.35 Uhr), die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und das „FIS Alpine Ski World Cup Magazin“ 2018/19 (Semmering und Bormio) um 22.35 Uhr).

ORF SPORT + überträgt die Pressekonferenz des Österreichischen Volleyballverbands zur EM-Qualifikation mit Kapitänin und Kapitän sowie den Teamchefs der Damen und Herren am 3. Jänner live aus Graz. Reporter ist Christian Prates.

Zum 13. Mal wird in der Saison 2018/19 die Tour de Ski ausgetragen. Sieben Etappen stehen auf dem Programm: Nach den Auftakt-Bewerben in Toblach in Italien am 29. und 30. Dezember (Sprint und Freistil) folgen die Wettkämpfe in Val Müstair in der Schweiz am 1. Jänner (Sprint), in Oberstdorf in Deutschland am 2. und 3. Jänner (Massenstart und Verfolgung) und Val di Fiemme in Italien am 5. und 6. Jänner (Massenstart und Final Climb). Kommentator ist Johannes Hahn.

28 Jännerrallyes sind bisher im Mühlviertel über die Bühne gegangen, 2019 wird es die 29. in diesem Gebiet und die 34. Veranstaltung mit dem Titel Jännerrallye sein. Kommentator ist Gerhard Schütze.

