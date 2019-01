Bis zu 1,076 für Christian Thielemanns Neujahrskonzert-Debüt im ORF

894.000 sahen ORF-Film „Wiener Staatsoper 1869–2019“ in der Pause

Wien (OTS) - Als traditioneller TV-Fixpunkt erwies sich das „Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker“ auch gestern, am 1. Jänner 2019 – und begeisterte wieder ein Millionenpublikum. Die 61. ORF-Live-Sendung des weltweit meistübertragenen Klassikereignisses – zum ersten Mal geleitet von Stardirigent Christian Thielemann – erreichte in ORF 2 bis zu 1,076 Millionen Zuseherinnen und Zuseher (Spitzenwert des zweiten Teils). Durchschnittlich sahen den zweiten Konzertteil 1,003 Millionen Klassikinteressierte, der Marktanteil lag bei 47 Prozent.

Unter dem Titel „Wiener Staatsoper 1869–2019“ präsentierte der ORF-Film zur Pause des Neujahrskonzerts anlässlich des 150-jährigen Jubiläums einen musikalischen Rundgang durch das weltberühmte Opernhaus. Die liebevolle musikalische Hommage an das Wiener Opernhaus und das Genre Oper an sich, die Regisseur und Produzent Felix Breisach in Szene setzte, sahen durchschnittlich 894.000 bei einem Marktanteil von 48 Prozent. Bis zu 882.000 bzw. durchschnittlich 769.000 bei 46 Prozent Marktanteil verfolgten den ersten Teil des Neujahrskonzerts.

Dakapo in 3sat und ORF 2 am 5. und 6. Jänner

Wer die Live-Übertragung in ORF 2 bzw. das Hauptabenddakapo in ORF III verpasst hat, kann sich das Neujahrskonzert am Samstag, dem 5. Jänner, um 20.15 Uhr in 3sat ansehen. ORF 2 zeigt den Top-Event nochmals in der „matinee“ am Dreikönigstag, am Sonntag, dem 6. Jänner (10.00 Uhr) – eingeleitet vom ORF-Film zur Konzertpause (9.05 Uhr) und der Auftakt-Doku, diesmal unter dem Titel „Hinter den Kulissen“ (9.30 Uhr).

