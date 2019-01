Almdudler ist Limonaden-Gesamtsieger 2018

Das renommierte Marktforschungsinstitut market bestätigt Nr. 1 Position von Almdudler in einer für Österreich repräsentativen Studie.

Sowohl als Marke sowie auch als Produkt haben wir ein Naheverhältnis zum Leben der Österreicherinnen und Österreicher. Wir sind sehr stolz, dass das jetzt vom renommierten Marktforschungsinstitut market in einer für Österreich repräsentativen Studie bestätigt wurde. Die Konsumentinnen und Konsumenten machten Almdudler zur klaren Nr. 1 am österreichischen Limonadenmarkt und zum Gesamtsieger 2018 Gerhard Schilling, Geschäftsführer Almdudler

Es bestätigt unsere Arbeit, dass wir als österreichisches Familienunternehmen global agierende Marken hinter uns lassen konnten“, erklärt Schilling. „Unser Produkt wurde eben nicht in internationalen Konzernen konzipiert, sondern mit bewusstem Österreich-Bezug. Unsere Kernkompetenz ist die einzigartige Erfrischung, höchste Qualität, Lebensfreude und das Gefühl der Heimat. Gerhard Schilling, Geschäftsführer Almdudler

Die Ergebnisse der Studie machen uns sehr stolz. Almdudler hat eine Markenbekanntheit von 94 Prozent, während der Branchendurchschnitt bei nur 67 Prozent liegt. Außerdem ist Almdudler mit 68 Prozent die bindungsstärkste Limonadenmarke Österreichs (Branchendurchschnitt: 37 Prozent). Claus Hofmann-Credner, Marketingleiter Almdudler

Wien (OTS) - Almdudler ist seit 1957 alpenländisch-österreichisches Lebensgefühl in der Flasche, Österreichs beliebteste und bekannteste Alpenkräuterlimonade und ein 100-prozentiges österreichisches Familienunternehmen mit Tradition und Herz – kurz ein echtes Original. „ Sowohl als Marke sowie auch als Produkt haben wir ein Naheverhältnis zum Leben der Österreicherinnen und Österreicher. Wir sind sehr stolz, dass das jetzt vom renommierten Marktforschungsinstitut market in einer für Österreich repräsentativen Studie bestätigt wurde. Die Konsumentinnen und Konsumenten machten Almdudler zur klaren Nr. 1 am österreichischen Limonadenmarkt und zum Gesamtsieger 2018 “, freut sich Almdudler Geschäftsführer Gerhard Schilling über den Erfolg und die Auszeichnung mit dem „market Quality Award“.

Platz 1 unter 21 Limonaden-Marken

Almdudler verwies im unabhängigen Markttest die internationalen Konzerne wie Coke, Frucade, Schweppes etc. auf die hinteren Plätze und wurde klare Nr.1. „ Es bestätigt unsere Arbeit, dass wir als österreichisches Familienunternehmen global agierende Marken hinter uns lassen konnten“, erklärt Schilling. „Unser Produkt wurde eben nicht in internationalen Konzernen konzipiert, sondern mit bewusstem Österreich-Bezug. Unsere Kernkompetenz ist die einzigartige Erfrischung, höchste Qualität, Lebensfreude und das Gefühl der Heimat. “

Top-Umfrageergebnisse für Almdudler

Das market-Institut führt seit vielen Jahren branchenbezogene Markttests durch. Eine Vielzahl von relevanten inhaltlichen Kriterien wird in einer repräsentativen Umfrage aus Sicht der österreichischen Bevölkerung ab 15 Jahren bewertet. Claus Hofmann-Credner, Marketingleiter bei Almdudler, erzählt: „ Die Ergebnisse der Studie machen uns sehr stolz. Almdudler hat eine Markenbekanntheit von 94 Prozent, während der Branchendurchschnitt bei nur 67 Prozent liegt. Außerdem ist Almdudler mit 68 Prozent die bindungsstärkste Limonadenmarke Österreichs (Branchendurchschnitt: 37 Prozent). “

Rückfragen & Kontakt:

Almdudler Pressestelle

Lena Doppelhofer

+43 699 10 400 838

doppelhofer @ gp-ddws.com