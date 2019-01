Taxi 40100 lädt zur Neujahrsgala

Staatssekretärin Karoline Edtstadler ist der Ehrengast des Abends

Wien (OTS) - Am Freitag, den 4. Jänner 2019, lädt die Taxivermittlungszentrale Taxi 40100 zur traditionellen Neujahrsgala in den Musikverein Wien ein. Ab 19.30 Uhr wird das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter der Leitung von Dirigent Vinzenz Praxmarer rund 1.700 geladene Gäste mit den Klängen von Wolfgang Amadeus Mozart, Jacques Offenbach, Johann Strauß und Franz Lehar begeistern. Heuer als Ehrengast mit dabei: Karoline Edtstadler, ÖVP-Staatssekretärin im Innenministerium.

Die Taxi 40100-Geschäftsführer Christian Holzhauser und Manfred Schmid freuen sich zudem, Karl Mahrer (Nationalratsabgeordneter und Sicherheitssprecher der ÖVP), Kammersänger und Entertainer Harald Serafin, die Landtagsabgeordnete Ingrid Korosec (Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes, ÖVP), ÖVP-Nationalratsabgeordnete Maria Smodics-Neumann (Obfrau der Sparte Gewerbe und Handwerk in der Wiener Wirtschaftskammer), Alexander Klacska (Bundesspartenobmann Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich), Gökhan Keskin (Fachgruppenobmann für Taxi und Fiaker in Wien) und Udo Jesionek, Präsident der Verbrechensopferhilfeorganisation „Weißer Ring“, begrüßen zu können. Zudem werden einige prominente Gäste aus dem Bereich des Transportgewerbes aus Deutschland und Brüssel erwartet.

Der ehemalige Fernsehmoderator Markus Pohanka führt durch den Abend. Im Zuge der Neujahrsgala wird Taxi 40100-Geschäftsführer Christian Holzhauser dem „Weißen Ring“ einen Spendenscheck überreichen.

Die Taxi-Neujahrsgala findet seit 20 Jahren immer am 04. Jänner in den Räumlichkeiten des Wiener Musikvereins und mit dem Niederösterreichischen Tonkünstlerorchester statt. Eingeladen werden Kunden, Partner und Freunde von Taxi 40100 als Dankeschön für das erwiesene Vertrauen und die gute Zusammenarbeit, sowie die entgegengebrachte Verbundenheit während des vergangenen Jahres.

