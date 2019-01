ORF III am Donnerstag: Folge zwei „Habsburgs Adel“ über „Die Liechtensteins“

Außerdem: „Die Hohenzollern“ und „Die Bourbonen“ in „ORF III Spezial“, vier Folgen „Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk“, „Wiener Blut“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Donnerstag, dem 3. Jänner 2019, Teil zwei des neuen ORF-III-Dokuvierteilers „Habsburgs Adel“ und setzt damit seinen TV-Schwerpunkt über königliche Dynastien und bedeutende Adelshäuser fort.

Den Beginn macht die Spieldoku „Sisi ... und ich erzähle euch die Wahrheit“ (11.50 Uhr) von Regisseur Mario Vinci. Darin führt der Leibarzt der Kaiserfamilie, Dr. Hermann Widerhofer, dargestellt von Florentin Groll, durch den Film. Dieser erfährt am 11. September 1898 vom Attentat auf Kaiserin Elisabeth und zieht sich daraufhin geschockt in seine Privaträume zurück. Dort lässt er seine Erinnerungen an die Regentin Revue passieren und offenbart dabei spannende Details. Danach folgt Willi Forsts „Wiener Blut“ (13.15 Uhr) aus dem Jahr 1942 mit Willy Fritsch, Maria Holst, Fred Liewehr und Hans Moser. Ab 15.05 Uhr stehen vier Ausgaben „Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk“ auf dem Programm. Zu sehen sind die Folgen fünf bis acht der 13-teiligen Serie.

Um 20.15 Uhr präsentiert ORF III den zweiten Teil von „Habsburgs Adel“ über das reichste Adelshaus Europas: die Liechtensteins. Burg Liechtenstein im niederösterreichischen Maria Enzersdorf gab dieser Dynastie den Namen, die Europas Geschichte maßgeblich mitgeschrieben hat und heute von einem souveränen Fürstentum aus regiert. Von der mittelalterlichen Schlacht bei Dürnkrut bis zur Ermordung der Kaiserin Elisabeth standen die Liechtensteins in allen Krisen zum Haus Habsburg. Präsentator Friedrich von Thun erzählt, mit welcher strategischen Weitsicht diese Adelsfamilie gearbeitet hat – und auch, wie es sich heute als Liechtensteiner lebt. Regie führten Jonathan und Norman Vaughan.

Anschließend folgt eine Doku über „Die Hohenzollern“ (21.05 Uhr), die wie kaum eine andere Adelsfamilie mit dem Schicksal Deutschlands verknüpft war. Um 21.55 Uhr folgt abschließend ein weiteres Porträt über „Die Bourbonen“.

